पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, 40km की स्पीड से चलेंगी हवाएं

राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में आज मौसम ने फिर करवट ली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर रविवार सुबह से चल रही तेज हवाओं और आसमान में गरज और चमक के साथ ही झमामझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में आज मौसम ने फिर करवट ली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर रविवार सुबह से चल रही तेज हवाओं और आसमान में गरज और चमक के साथ ही झमामझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

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मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

इन स्थानों पर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से आज ‘एक्स’ पर बताया गया है कि अगले कुछ घंटों में पूरे दिल्ली और एनसीआर (लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, गुरुग्राम, मानेसर) में हल्की आंधी और बिजली (30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा के सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, तोशाम, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, लोहारू, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, असंध, सफीदों, बरवाला, जिंद, पानीपत, हिसार, गोहाना, गन्नौर, हांसी, महम और उत्तर प्रदेश के गुलावटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, गंगोह, देवबंद, नजीबाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, बिजनौर, खतौली, सकौती टांडा, हस्तिनापुर, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ के अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी में हल्की आंधी और बिजली एवं 30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

सोमवार को कितना रहेगा तापमान दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार तक न्यूनतम तापमान के 14-16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 31-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।