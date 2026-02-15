Hindustan Hindi News
दिल्ली में बारिश की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ से करवट लेगा मौसम; तापमान पर क्या अपडेट?

Feb 15, 2026 03:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली और एनसीआर में नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। शुरुआत में आसमान साफ रहेगा, लेकिन बाद में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी होगी।

Delhi Weather Forecast: दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। साथ ही एनसीआर में भी मौसम का उलटफेर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 16 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान जताया है। इसके प्रभाव से हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ मैदानी इलाकों में बारिश देखी जाएगी। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश देखी जाएगी।

दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलेगा

मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में दिन के वक्त 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है। 16 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ रहेगा। इस दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इसके बाद मौसम बदल जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में दोपहर से शाम तक आसमान में हल्के बादल नजर आने लगेंगे।

18 फरवरी को बारिश का अनुमान

दिल्ली एनसीआर में 17 फरवरी से तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में 17, 18 और 19 फरवरी को न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। इसी दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ इलाकों दोपहर या शाम के वक्त बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जाएगी। इसके बाद 19 फरवरी से आसमान साफ हो जाएगा।

कैसा रहेगा तापमान?

दिल्ली में 20 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री जबकि 21 फरवरी को 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में 16 और 17 फरवरी को इसके 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 18 से 21 फरवरी को अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। कुल मिलाकर तापमान में किसी बड़े उलटफेर का अनुमान नहीं है।

पश्चिमी विक्षोभ इन राज्यों में भी कराएगा बारिश

एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 17 से 19 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में जबकि 17 और 18 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 17 और 18 तारीख को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में कुछ जगहों पर तेज हवा और बिजली कड़कने के साथ कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

