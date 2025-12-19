रेलवे क्रिसमस-न्यू ईयर पर चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, 244 फेरों का नोटिफिकेशन जारी; जल्द जारी होगी लिस्ट

संक्षेप: क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर रेल यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो 244 फेरे लगाएंगी। इसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

रेलवे की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया है कि रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर भीड़ को संभालने के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। आने वाले दिनों में अधिक फेरों की जानकारी दी जाएगी।

रेलवे के अनुसार क्रिसमस और नए साल 2025-26 के लिए निर्धारित ट्रेनों में मध्य रेलवे (सीआर) 76, उत्तर रेलवे (एनआर) 8, दक्षिण मध्य रेलवे ( एससीआर) 26 और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने 24 फेरों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) 28, उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) 06, पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर )72 और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने 4 फेरों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

रेलवे बताया है कि मुंबई-गोवा (कोंकण) कॉरिडोर पर मुंबई सीएसएमटी/एलटीटी और करमाली/मडगांव के बीच दैनिक और वीकली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो रूट में आने वाले प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त सीटें और स्लीपर विकल्प उपलब्ध हैं। इसी तरह, मुंबई-नागपुर, पुणे-सांगानेर और महाराष्ट्र के अन्य मार्गों पर स्पेशल रेल सेवाएं यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करके सुविधाजनक यात्रा प्रदान कर रही हैं।

उत्तरी और पूर्वी भारत में दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले व्यस्त कॉरिडोर पर लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।