रेलवे की यात्रियों को बड़ी सौगात, 4 नई ट्रेनों की घोषणा की; जानिए कब और किन राज्यों से होकर गुजरेंगी?

संक्षेप: रेलवे की ओर से मुंबई सेंट्रल से भिवानी, मुंबई सेंट्रल से शकूर बस्ती, बांद्रा टर्मिनस से दुर्गापुरा और वलसाड से बिलासपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग 6 से 8 दिसंबर के बीच शुरू होगी।

यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए पश्चिम रेलवे ने चार जोड़ी विशेष ट्रेनें संचालित करने का फैसला किया है, जो कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगी। इस बारे में रेलवे की ओर से शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे की ओर से मुंबई सेंट्रल से भिवानी, मुंबई सेंट्रल से शकूर बस्ती, बांद्रा टर्मिनस से दुर्गापुरा (जयपुर) और वलसाड से बिलासपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों के समय, फेरे, चलने के दिन और उनमें लगने वाले कोच के बारे में पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने विस्तृत जानकारी दी।

ट्रेन संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल-भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल (कुल 14 फेरे) ट्रेन संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल-भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल से चलेगी और अगले दिन दोपहर 13.00 बजे भिवानी पहुंचेगी। यह ट्रेन 09 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक चलेगी।

जबकि ट्रेन संख्या 09002 भिवानी-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक बुधवार और शनिवार को दोपहर 14.35 बजे भिवानी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 16.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 10 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, तक चलेगी।

स्टॉपेज- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, कोसली और चरखी दादरी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09003/09004 मुंबई सेंट्रल-शकूर बस्ती सुपरफास्ट स्पेशल (32 फेरे) ट्रेन संख्या 09003 मुंबई सेंट्रल-शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी सभी दिनों में सुबह 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल से निकलेगी और अगले दिन सुबह 08.00 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। यह ट्रेन 08 दिसम्बर से 29 दिसम्बर,तक चलेगी।

जबकि ट्रेन संख्या 09004 शकूर बस्ती-मुंबई सेंट्रल स्पेशल बुधवार और शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10.15 बजे शकूर बस्ती से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 09 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2025 तक चलेगी।

स्टॉपेज- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर, मथुरा, कोसी कलां एवं दिल्ली सफदरजंग स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09730/09729 बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल (दो फेरे लगाएगी) ट्रेन संख्या 09730 बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा(जयपुर) सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार को सुबह 10.00 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 05.30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09729 दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल रविवार को दोपहर 12.25 बजे दुर्गापुरा (जयपुर) से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 07.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

स्टॉपेज- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर एवं बनस्थली निवाई स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 08244/08243 वलसाड-बिलासपुर स्पेशल (आठ फेरे लगाएगी) ट्रेन संख्या 08244 वलसाड-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को शाम 16.50 बजे वलसाड से शुरू होगी और अगले दिन दोपहर 13.50 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 19 दिसम्बर से 09 जनवरी 2026 तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 08243 बिलासपुर-वलसाड स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को शाम 16.00 बजे बिलासपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 13.50 बजे वलसाड पहुंचेगी। यह ट्रेन 18 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक चलेगी।

स्टॉपेज- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भेस्तान, चलथान, नंदुरबार, अमलनेर, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर एवं भाटापारा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।