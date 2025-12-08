Hindustan Hindi News
इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने दी ‘बड़ी राहत’ 89 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा; 100 फेरे लगेंगे

संक्षेप:

Dec 08, 2025 10:45 am IST
इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानें रद्द होने और कई प्रमुख रूटों पर यात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने अगले तीन दिनों में 89 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इनके तहत 100 से अधिक फेरे विभिन्न रेलवे जोन में संचालित होंगे। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ के समय यात्रियों को सुगम यात्रा और पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

पब्लिसिटी रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि विशेष ट्रेन का संचालन और ट्रेन फेरों का फैसला हालात के आधार बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरक्त कोच जोड़ने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा कि कई ट्रेन में हजारों की संख्या में अतिरक्ति सीटें उपलब्ध होंगी।

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ी

विमान सेवा प्रभावित होने के चलते यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में रेलवे उनके लिए सहारा बनी है। रविवार को रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। विमान सेवा बाधित होने के बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेन और कई ट्रेनों में डिब्बे जोड़े हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दूर स्थानों पर जाने वाली ट्रेन के यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया है। हवाई यात्रा में जहां विलंब हो रहा है, वहां के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की मदद की जा रही है। उन्हें ट्रेन की बोगियों तक छोड़ा जा रहा है।

