प्लेटफॉर्म पर ही पिज्जा-बर्गर का उठा सकेंगे लुत्फ, यात्रियों के लिए खास सुविधा
रेलवे बोर्ड ने देश भर के महाप्रबंधकों को एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशनों पर नामी रेस्तरां जैसे हल्दीराम, पिज्जा हट, और डॉमिनोज के प्रीमियम ब्रांड केटरिंग आउटलेट खोलने की अनुमति दी है।
देश के रेलवे स्टेशनों पर यात्रा के दौरान नामी रेस्तरां का खाना एवं पिज्जा-बर्गर लोगों के लिए जल्द उपलब्ध हो सकेगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर ऐसे रेस्तरां स्टेशनों पर खोलने के लिए रेलवे बोर्ड ने प्रत्येक जोन के महाप्रबंधक को अधिकार दे दिए हैं।
महाप्रबंधक आवश्यकता के अनुसार अपने क्षेत्र के स्टेशनों पर इन कंपनियों के स्टॉल खोलने की अनुमति दे सकेंगे। इससे स्टेशन पर यात्रियों को हल्दीराम, बिकानेरवाला, पिज्जा हट, डॉमिनोज, मैक डी आदि में मिलने वाला भोजन उपलब्ध हो सकेगा। इन्हें प्रीमियम ब्रांड केटरिंग आउटलेट स्टेशन पर दिए जाएंगे और इससे रेलवे को भी आमदनी मिलेगी।
जानकारी के अनुसार, देशभर के रेलवे स्टेशनों पर मुख्य रूप से तीन तरह के स्टॉल खोलने का नियम है, जहां खाने-पीने का सामान मिलता है। पहला स्टॉल जहां चाय, बिस्किट एवं स्नैक्स उपलब्ध होते हैं। दूसरा स्टॉल जहां दूध से संबंधित सामान मिलता है जबकि तीसरे पर फल एवं जूस मिलता है। रेलवे स्टेशन में अभी तक नामी कंपनियों के लिए स्टॉल खोलने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में रेलवे की इस पहल के बाद यात्रियों को अपने मनपसंद भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
मंत्रालय से मांगी अनुमति
बीते दिनों रेल मंत्रालय को ऐसे रेस्तरां को प्रीमियम ब्रांड केटरिंग आउटलेट देने की मांग की गई थी। इसमें बताया गया कि एयरपोर्ट पर लोगों के लिए नामी कंपनियों के स्टॉल उपलब्ध होते हैं। इसलिए देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी इस तरह के रेस्तरां खोलने चाहिए, जिससे लोगों को उनका मन पसंद खाना मिलेगा और रेलवे को आमदनी भी होगी। इसी तरह की व्यवस्था एयरपोर्ट पर है।