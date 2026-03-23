रेलवे यात्रियों को बड़ी सुविधा; कैश की टेंशन होगी दूर; दिल्ली के सभी स्टेशनों पर मिलेगी यह सहूलियत
दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए स्टेशनों पर आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुकिंग, कैटरिंग, पार्सल सेवा, पार्किंग आदि जगहों पर यात्रियों को डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
राजधानी दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के मुतबिक, स्टेशन पर आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुकिंग, कैटरिंग, पार्सल सेवा, पार्किंग आदि जगहों पर यात्रियों को डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। स्टेशन पर तैनात अधिकारियों को न केवल यह सेवा शुरू करवाने, बल्कि समय-समय पर इसका औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दिल्ली के स्टेशनों से रोजाना 12 लाख से ज्यादा यात्री करते हैं सफर
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला से रोजाना 12 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। प्रतिदिन यहां से हजारों आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट एवं पार्सलों की बुकिंग होती है। रोजाना यहां हजारों वाहन पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही स्टेशन पर प्रतिदिन लाखों रुपये के खाने-पीने के सामान की बिक्री होती है। इन जगहों पर कई बार डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं होने की शिकायतें यात्रियों की तरफ से मिल रही थी। इसके साथ ही नगद लेन-देन के दौरान कई बार यात्रियों के साथ विवाद के मामले भी सामने आते रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे के अधिकारी इसके पालन के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
अतिरिक्त रुपये नहीं वसूल पाएंगे
स्टेशनों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा होने से अतिरिक्त रुपये वसूलने की शिकायतें भी बंद होगी। कई बार टिकट काउंटर, पार्किंग और कैटरिंग को लेकर इस तरह की शिकायतें आती हैं। नकद भुगतान के चलते शिकायतकर्ता के बयान को छोड़कर अन्य कोई साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। डिजिटल पेमेंट की सुविधा होने से अतिरिक्त शुल्क लेने पर साक्ष्य भी मिल जाएगा।
बायोमीट्रिक मशीन से लगेगी हाजिरी
रेलवे सूत्रों ने बताया कि टिकट जांच अधिकारियों के लिए भी स्टेशन पर बायोमीट्रिक मशीनें लगाई गई हैं। दिल्ली डिवीजन के सभी टिकट जांच अधिकारियों को रेलगाड़ी में चलने से पहले स्टेशन पर बायोमीट्रिक मशीन में हाजिरी लगानी होगी। सूत्रों ने बताया कि अभी तक केवल 80 फीसदी टिकट जांच अधिकारी ही ऐसा कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे सौ फीसदी लागू करने के लिए कहा गया है।