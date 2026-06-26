रेलवे से भेजे गए पार्सल को घर बैठे ट्रैक कर सकेंगे, ऑनलाइन सेवाओं में होगा विस्तार

Railway Parcel Booking Service : रेलवे जल्द ही अपनी ऑनलाइन सेवाओं का और विस्तार करने की तैयारी में है। इसके जरिये रेलवे से पार्सल बुक करने पर ग्राहक उसे आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे देशभर में अध्ययन करा रहा है।

रेलवे से पार्सल बुक करने से लेकर उसके गंतव्य तक पहुंचने की पल-पल की जानकारी जल्द ही आप घर बैठे हासिल कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे प्रशासन अपनी ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार करने की तैयारी में है। जल्द ही यह सुविधाएं लोगों को मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, रेलवे पार्सल बुकिंग सेवा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने राजधानी समेत देशभर में अध्ययन कराया है। अध्ययन कर रही टीम ने दिल्ली के तीन पार्सल कार्यालयों (नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन) का दौरा कर वहां होने वाली समस्याओं को चिह्नित किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पार्सल केन्द्र को न केवल अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है, बल्कि सेवाओं को डिजिटल करना होगा, ताकि पार्सल बुकिंग सेवा आसान बन सके।

अभी बुकिंग में भी होती है दिक्कत दिल्ली के स्टेशनों पर किए गए अध्ययन में टीम ने पाया कि पार्सल सेवा केन्द्र तक पहुंचने का रास्ता दूर है। कई स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग काउंटर शेड या हैंडलिंग एरिया से काफी दूर होते हैं। ग्राहकों को पहले एक जगह पर बुकिंग पूरी करनी होती है फिर भेजने के लिए पार्सल को दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। यह भी देखने को मिला कि पार्सल को कोच में उचित तरीके से नहीं रखा जाता।

यह सुविधाएं होनी चाहिए ● कार्यालय में पार्सल व यात्रियों की आवाजाही को अलग-अलग किया जाए।

● पीएमएस (पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम) ऐप की क्षमताओं को बढ़ाया जाए।

● सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं।

● प्लेटफॉर्म तक सामान पहुंचाने के लिए शटल सर्विस (बैटरी कार्ट या छोटी वैन) हो।

● एडवांस्ड वेयरहाउसिंग-मशीनीकृत हैंडलिंग सिस्टम लागू किया जाए।

● सभी पार्सल की स्कैनिंग आरएफआईडी से होनी चाहिए, जिससे सही ट्रैकिंग हो सके।

● तापमान नियंत्रित स्टोरेज की सुविधा हो, ताकि उत्पाद खराब न हो।

● ऐसा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होना चाहिए जिससे ग्राहक एक ऐप से पार्सल को ट्रैक कर सकें।

गलत पते पर चले जाते हैं पार्सल को सही तरीके से अलग-अलग न करने, लेबलिंग न करने और डिजिटल ट्रैकिंग न होने की वजह से कई बार गलत जगह चले जाते हैं। अभी सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे बुकिंग की जानकारी एसएमएस, ईमेल या ऐप के जरिये दिए जा सके।

राजस्व भी बढ़ेगा दिल्ली के स्टेशनों पर किए गए अध्ययन में यह भी पाया गया कि पार्सल की नाप और वजन साधारण मशीनों से किया जाता है। इससे गलती की आशंका रहती है। पार्सल ऑफिस में खासकर छोटे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी नहीं होती है। इससे चोरी होने या नुकसान के दावों को सुलझाने में परेशानी होती है। अध्ययन का उद्देश्य सुविधाओं को बढ़ाना और रेलवे को राजस्व को बढ़ाना है।

सभी जोन से योजना बनाने का अनुरोध रेलवे बोर्ड की निदेशक प्रतिभा पॉल की तरफ से सभी जोन के महाप्रबंधकों को इसे लेकर पत्र लिखा गया है। इसमें उन्होंने महाप्रबंधकों से अनुरोध किया है कि अध्ययन में दिए गए सुझावों के अनुसार पार्सल केन्द्र को तैयार करने के लिए योजना बनाएं।