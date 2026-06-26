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काम की बात: रेलवे से भेजे गए पार्सल को घर बैठे ट्रैक कर सकेंगे, ऑनलाइन सेवाओं में होगा विस्तार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
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Railway Parcel Booking Service : रेलवे जल्द ही अपनी ऑनलाइन सेवाओं का और विस्तार करने की तैयारी में है। इसके जरिये रेलवे से पार्सल बुक करने पर ग्राहक उसे आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे देशभर में अध्ययन करा रहा है।

रेलवे से भेजे गए पार्सल को घर बैठे ट्रैक कर सकेंगे, ऑनलाइन सेवाओं में होगा विस्तार

रेलवे से पार्सल बुक करने से लेकर उसके गंतव्य तक पहुंचने की पल-पल की जानकारी जल्द ही आप घर बैठे हासिल कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे प्रशासन अपनी ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार करने की तैयारी में है। जल्द ही यह सुविधाएं लोगों को मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, रेलवे पार्सल बुकिंग सेवा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने राजधानी समेत देशभर में अध्ययन कराया है। अध्ययन कर रही टीम ने दिल्ली के तीन पार्सल कार्यालयों (नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन) का दौरा कर वहां होने वाली समस्याओं को चिह्नित किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पार्सल केन्द्र को न केवल अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है, बल्कि सेवाओं को डिजिटल करना होगा, ताकि पार्सल बुकिंग सेवा आसान बन सके।

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अभी बुकिंग में भी होती है दिक्कत

दिल्ली के स्टेशनों पर किए गए अध्ययन में टीम ने पाया कि पार्सल सेवा केन्द्र तक पहुंचने का रास्ता दूर है। कई स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग काउंटर शेड या हैंडलिंग एरिया से काफी दूर होते हैं। ग्राहकों को पहले एक जगह पर बुकिंग पूरी करनी होती है फिर भेजने के लिए पार्सल को दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। यह भी देखने को मिला कि पार्सल को कोच में उचित तरीके से नहीं रखा जाता।

यह सुविधाएं होनी चाहिए

● कार्यालय में पार्सल व यात्रियों की आवाजाही को अलग-अलग किया जाए।

● पीएमएस (पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम) ऐप की क्षमताओं को बढ़ाया जाए।

● सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं।

● प्लेटफॉर्म तक सामान पहुंचाने के लिए शटल सर्विस (बैटरी कार्ट या छोटी वैन) हो।

● एडवांस्ड वेयरहाउसिंग-मशीनीकृत हैंडलिंग सिस्टम लागू किया जाए।

● सभी पार्सल की स्कैनिंग आरएफआईडी से होनी चाहिए, जिससे सही ट्रैकिंग हो सके।

● तापमान नियंत्रित स्टोरेज की सुविधा हो, ताकि उत्पाद खराब न हो।

● ऐसा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होना चाहिए जिससे ग्राहक एक ऐप से पार्सल को ट्रैक कर सकें।

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गलत पते पर चले जाते हैं

पार्सल को सही तरीके से अलग-अलग न करने, लेबलिंग न करने और डिजिटल ट्रैकिंग न होने की वजह से कई बार गलत जगह चले जाते हैं। अभी सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे बुकिंग की जानकारी एसएमएस, ईमेल या ऐप के जरिये दिए जा सके।

राजस्व भी बढ़ेगा

दिल्ली के स्टेशनों पर किए गए अध्ययन में यह भी पाया गया कि पार्सल की नाप और वजन साधारण मशीनों से किया जाता है। इससे गलती की आशंका रहती है। पार्सल ऑफिस में खासकर छोटे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी नहीं होती है। इससे चोरी होने या नुकसान के दावों को सुलझाने में परेशानी होती है। अध्ययन का उद्देश्य सुविधाओं को बढ़ाना और रेलवे को राजस्व को बढ़ाना है।

सभी जोन से योजना बनाने का अनुरोध

रेलवे बोर्ड की निदेशक प्रतिभा पॉल की तरफ से सभी जोन के महाप्रबंधकों को इसे लेकर पत्र लिखा गया है। इसमें उन्होंने महाप्रबंधकों से अनुरोध किया है कि अध्ययन में दिए गए सुझावों के अनुसार पार्सल केन्द्र को तैयार करने के लिए योजना बनाएं।

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स्टेशनराजस्व 2023राजस्व 2024राजस्व 2025
नई दिल्ली104.82 करोड़169.63 करोड़174.76 करोड़
हजरत निजामुद्दीन71.81 करोड़115.24 करोड़131.20 करोड़
पुरानी दिल्ली36.90 करोड़76.98 करोड़89.89 करोड़
भारतीय रेलवे1088 करोड़1938 करोड़2202 करोड़
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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