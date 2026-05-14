रेलवे का फरीदाबाद में नई मेमू सेवा शुरू करने का प्लान, पुरानी दिल्ली जाना होगा आसान

फरीदाबाद में जल्द मेमू सेवा शुरू होने की उम्मीद है। इससे पुरानी दिल्ली जाना आसान होगा। इससे आवाजाही करने वाले हजारों यात्रियों को फायदा होगा। पुरानी दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर मेमू ट्रेन सेवा के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है।

रेल यात्रियों को जल्द ही एक नई गुड न्यूज मिल सकती है। फरीदाबाद में नई मेमू सेवा शुरू करने की तैयारी है। इससे फरीदाबाद से पुरानी दिल्ली जाना आसान होगा। पुरानी दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर मेमू ट्रेन सेवा के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही यह सेवा शुरू कर दी जाएगी।

दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर हर दिन हजारों यात्री करते हैं रेल यात्रा नई मेमू सेवा शुरू होने पर दिल्ली आवाजाही करने वाले नौकरीपेशा से लेकर छात्रों और व्यापारियों तक हजारों यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। खासकर रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में दिल्ली और फरीदाबाद के बीच करीब पांच हजार से अधिक यात्री ट्रेनों के जरिये सफर करते हैं।

दिल्ली से फरीदाबाद तक सफर में कितना लगेगा टाइम प्रस्ताव के अनुसार, मेमू ट्रेन हर रोज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होकर 11 बजकर 45 मिनट पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी में दोपहर 2 बजे फरीदाबाद से रवाना होकर 3 बजकर 45 मिनट पर पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा सुबह 5 बजकर 35 मिनट से दोपहर 12 बजकर 12 मिनट के बीच भी इस रूट पर मेमू सेवा संचालित करने की योजना है।

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी।

दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर चल रहीं 14 ईएमयू ट्रेन बता दें कि, कोरोना काल से पहले फरीदाबाद से दिल्ली के बीच 23 ईएमयू ट्रेन चलती थीं। इससे करीब 50 हजार लोग ईएमयू ट्रेन के जरिये दिल्ली आते-जाते थे, लेकिन कोरोना काल में ईएमयू ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे ईएमयू ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुईं, लेकिन अभी तक सभी ट्रेन शुरू नहीं हुई हैं। स्थानीय रेल यात्री सभी ईएमयू गाड़ियों को दोबारा से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर 14 ईएमयू ट्रेन चल रही हैं।