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गाजियाबाद में 13 वीं मंजिल से गिरकर रेलवे इंजीनियर की मौत, मानसिक तौर पर थे परेशान

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, डॉ महकार
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घटना रात करीब ढाई बजे की है। तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

गाजियाबाद में 13 वीं मंजिल से गिरकर रेलवे इंजीनियर की मौत, मानसिक तौर पर थे परेशान

गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र में शनिवार देर रात रेलवे विभाग के एक सेक्शन इंजीनियर की 13वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। घटना रात करीब ढाई बजे की है। तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ये घटना विजयनगर के सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट की है।

सेक्शन इंजीनियर की 13वीं मंजिल से गिरकर मौत

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 46 वर्षीय इमरान के रूप में हुई है। वह रेलवे विभाग में सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और परिवार के साथ एच-दो टावर में रहते थे। शनिवार देर रात वह 13वीं मंजिल से नीचे गिर गए। नीचे गिरने की तेज आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचा तो इमरान गंभीर हालत में पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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किडनी की बीमारी और मानसिक परेशानी

जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि इमरान काफी समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और नियमित डायलिसिस पर चल रहे थे। बीमारी के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहते थे। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने की आशंका प्रतीत हो रही है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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सोसायटी में फैला शक का माहौल

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एएन त्रिपाठी ने बताया कि इमरान मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे और लंबे समय से सोसायटी में रह रहे थे। घटना के बाद सोसायटी में शोक का माहौल है। वहीं, भारतीय योग संस्थान के क्षेत्रीय मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस हृदय विदारक घटना के बाद संस्थान की ओर से पूर्व निर्धारित पत्रिका विमोचन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। योग साधना के बाद सभी योग साधकों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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