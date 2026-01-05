Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRail Guard Bhawan at Naya Ghaziabad railway station construction and facilities
गाजियाबाद में बनेगा देश का सबसे आधुनिक रेल गार्ड भवन, क्या-क्या होंगी सुविधाएं

गाजियाबाद में बनेगा देश का सबसे आधुनिक रेल गार्ड भवन, क्या-क्या होंगी सुविधाएं

संक्षेप:

नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे आधुनिक रेल गार्ड भवन बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। परियोजना का शिलान्यास रविवार को ओडिशा के जाजपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉ. रबिंद्र नारायण बेहेरा ने किया। 

Jan 05, 2026 10:15 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे आधुनिक रेल गार्ड भवन बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। परियोजना का शिलान्यास रविवार को ओडिशा के जाजपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉ. रबिंद्र नारायण बेहेरा ने किया। इस अवसर पर रेलवे कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऑल इंडिया गार्ड काउसिंग संस्था के दो भवन हैं। इनमें एक झारखंड स्थित गोमू और दूसरा गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास है। भवन में ट्रेन मैनेजर की बैठक के साथ गार्ड्स के ठहरने की व्यवस्था होती है। लंबे समय से गार्ड काउंसिल की ओर से इसके जीर्णोद्धार की मांग की जा रही है।

ये भी पढ़ें:UP-बिहार के यात्री ध्यान दें! होली के लिए पहले ही अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल

काउंसिल के अध्यक्ष संतोष निशांक और महमंत्री डी. विश्वास ने बताया कि रेलवे गार्ड काउंसिल के महाअध्यक्ष देश के एक सांसद होते हैं। वर्तमान में काउंसिल के महा अध्यक्ष ओडिशा के जाजपुर के सांसद डॉ. रबिंद्र नारायण बेहेरा हैं। उन्होंने रेलवे से इसकी इजाजत दिलाकर रविवार को इसके जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया गया।

ये होंगी सुविधाएं

नए रेल गार्ड भवन का निर्माण आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। भवन में लगभग 200 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल बनाया जाएगा, जहां गार्डों की बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। इसके अलावा गार्डों के ठहरने के लिए बेहतर सुविधाओं से युक्त कमरे बनाए जाएंगे। भवन में एक आधुनिक कैंटीन की भी व्यवस्था की जाएगी।

ये भी पढ़ें:हर सीट पर चार्जिंग, RO से मुफ्त पानी; वंदे भारत स्लीपर की खास सुविधाएं, तस्वीरें

ट्रेन मैनजरों ने पे ग्रेड प्रमोशन की मांग की

कार्यक्रम के दौरान ट्रेन मैनेजर काउंसिल की ओर से सांसद से मांग की गई कि ट्रेन मैनेजर की नियुक्ति 2800 के पे ग्रेड पर होती है। नियमानुसार पूरी नौकरी में चार प्रोमशन मिलते हैं। प्रमोशन के साथ पे-ग्रेड भी बढ़ाया जाता है, लेकिन ट्रेन मैनेजर 2800 के पे-ग्रेड पर भर्ती होने के बाद चार प्रमोशन पाकर भी 4200 के पे-ग्रेड पर रिटायर हो जाते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी बाकी की तरह 4600 और 4800 पे-ग्रेड प्रमोशन दिया जाए।

मॉडल के रूप में स्थापित होगा : सांसद

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉ. रबिंद्र नारायण बेहेरा ने कहा कि रेल गार्ड रेलवे संचालन की रीढ़ होते हैं। इनके लिए विश्राम सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। यह भवन न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने के बाद रेलवे में कार्यरत ट्रेन मैनेजरों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। इससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी। मौके पर मौजूद शहर विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि यह गाजियाबाद के गौरव की बात कि यहां देशभर के ट्रेन मैनेजरों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन तैयार किया रहा है।

ये भी पढ़ें:कोरोना के बाद भी पटरी पर नहीं लौटीं ये 3 ट्रेनें, यात्रियों को अब भी इतंजार
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।