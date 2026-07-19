Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्रेटर नोएडा के स्पा सेंटरों पर छापेमारी, 28 लड़कियां छुड़ाई गईं; 15 लड़के हिरासत में

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
Follow us on Google News
share

ग्रेटर नोएडा के स्पा सेंटरों में छापेमारी की गई। पुलिस को आशंका थी कि इनमें अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 28 लड़कियों को रेसक्यू किया। साथ ही 15 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक एनजीओ की शिकायत पर की।

ग्रेटर नोएडा के स्पा सेंटरों पर छापेमारी, 28 लड़कियां छुड़ाई गईं; 15 लड़के हिरासत में

ग्रेटर नोएडा के बीटा-दो कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू), स्थानीय पुलिस और एक एनजीओ की संयुक्त टीम ने चार स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 28 युवतियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 15 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि कुछ स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

एनजीओ की शिकायत पर कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और डीसीपी महिला सुरक्षा सुनीति के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई वेनिस मॉल के पास स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के चार स्पा सेंटरों में की गई। पुलिस के अनुसार, दिल्ली की एक एनजीओ ने शिकायत दी थी कि बीटा-दो क्षेत्र के कुछ स्पा सेंटरों में देह व्यापार जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। शिकायत के आधार पर संयुक्त टीम ने छापेमारी की और मौके से युवतियों व युवकों को हिरासत में लिया।

ये भी पढ़ें:'बचाओ, बचाओ' कहते-कहते बेहोश हो गई, अस्पताल पहुंचते ही हो गई मौत

मामले की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। यदि जांच में देह व्यापार, मानव तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित स्पा संचालकों और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हनीट्रैप में फंसाकर गहने हड़पने का आरोप

ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर हनीट्रैप में फंसाकर करीब 70 लाख रुपये के गहने, कपड़े और अन्य सामान हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर बीटा-2 थाना पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 9000 से अधिक वाहन होंगे जब्त? परिवहन विभाग ने भेजे नोटिस

पीड़ित अर्जुन ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 29 अप्रैल 2025 को दीक्षा से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह अधिकतर समय कमरे में रहती और परिवार के लोगों से बातचीत करने से बचती थी। अगस्त 2025 में परीक्षा का बहाना बनाकर वह अपने पिता और भाई के साथ मायके चली गई। जाते समय पत्नी उसके परिवार की ओर से दिए गए करीब 70 लाख रुपये के गहने, कपड़े और अन्य सामान भी साथ ले गई। इसके बाद उसने ससुराल लौटने से इनकार कर दिया। कई बार समझाने और घर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं आई। जब गहने और सामान वापस मांगा गया तो आरोपियों ने कथित रूप से धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि उसे सुनियोजित तरीके से हनीट्रैप में फंसाकर ठगी की गई।

ये भी पढ़ें:ग्रेनो में कुत्तों के कारण नौकरानियों ने छोड़ा घरों का काम,डिलीवरी बॉय भी परेशान
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।