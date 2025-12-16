Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsRaids conducted in 7 states, chase extended to Mumbai airport, Delhi Police achieves significant breakthrough
7 राज्यों में छापेमारी, मुंबई एयरपोर्ट तक पीछा; तब जाकर मिली दिल्ली पुलिस को यह अहम कामयाबी

संक्षेप:

Dec 16, 2025 10:05 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजन शर्मा, नई दिल्ली
दिल्ली में शाहीन बाग थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश भर में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि चार युवकों युवकों नितेश कुमार, देव उर्फ सोनू एसपी, इम्तियाज और महेश्वर पुटिया उर्फ अजय को बॉन्ड डाउन किया गया है। पुलिस अभी इन लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र चौहान, सोमवीर सैनी, मोहम्मद एहतेशामुल हक, संतोष कुमार खंडाई, मोहम्मद बुगारी पीपी और मोहम्मद शाहिद टी के रूप में हुई है, और उनके पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 2 डेबिट कार्ड (जिसमें पीएनबी खाता भी शामिल), 10 से ज्यादा डेबिट/क्रेडिट कार्ड, वॉट्सऐप चैट, वॉइस नोट्स, ट्रांजेक्शन डिटेल समेत डिजिटल सबूत और एक बलेनो कार बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ गृह मंत्रालय के पोर्टल पर 66 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों के दो साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि सात दिसंबर को तनवीर अहमद ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस से की थी। पीड़ित ने अपने बयान में बताया कि उन्हें वॉट्सऐप पर वीडियो कॉल के जरिए खुद को कर्नाटक पुलिस का अधिकारी बताने वाले लोगों ने धमकाया। आरोपियों ने कहा कि उनके आधार और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल गंभीर अपराधों में हुआ है। आरोपियों ने पीड़ित को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रखा और फिर उनसे 99,888 रुपए ठग लिए। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार की टीम ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।

7 राज्यों में छापेमारी, मुंबई एयरपोर्ट तक किया पीछा

डीसीपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र (मुंबई), ओडिशा, पंजाब, यूपी और हरियाणा समेत सात राज्यों में एक साथ छापेमारी की। तकनीकी निगरानी, वित्तीय लेन-देन की जांच और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की गई। पुलिस ने सबसे पहले धर्मेंन्द्र और सोमवीर को दबोचा। पूछताछ के दौरान मोहम्मद एहतेशामुल हक का नाम सामने आया। इस बीच पुलिस को पता चला कि मोहम्मद एहतेशामुल हक दुबई भागने की फिराक में है। इसके बाद 11 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी की LOC खुलवाई। जिसके बाद मुंबई से FRRO ने उसे हवाई जहाज के अंदर से पकड़ा। इन तीनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने संतोष को दबोचा और फिर मोहम्मद बुगारी व मोहम्मद शाहिद को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दबोचा।

कम्पनी की तरह सबके काम थे अलग-अलग

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि गिरोह डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकिंग सिस्टम का सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग कर रहा था। धर्मेंद्र चौहान गिरोह का सक्रिय सदस्य था और म्यूल अकाउंट की व्यवस्था करने व ठगी की रकम निकलवाने में अहम भूमिका निभा रहा था। सोमवीर सैनी ऑपरेशन को सपोर्ट करने और म्यूल अकाउंट जुटाने का काम करता था। मोहम्मद एहतेशामुल हक गिरोह में कोऑर्डिनेशन का काम करता था, जो अलग-अलग राज्यों से मिले म्यूल अकाउंट के जरिए रकम को आगे ट्रांसफर करता था और केरल के आरोपियों से दिल्ली में नकद लेन-देन भी करता था। वहीं संतोष कुमार खंडाई अवैध तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेशन और कई मोबाइल डिवाइसों से वॉट्सऐप ऑथेंटिकेशन करता था। मोहम्मद बुगारी पी.पी. अपराध से आने वाली रकम को संभालने का काम करता था, जिसके बैंक खातों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर 14 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। वहीं, मोहम्मद शाहिद टी. डेबिट कार्ड और पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का केंद्रीय हैंडलर था।

आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद बुगारी पी.पी. और मोहम्मद शाहिद टी. मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम केरल गई थी। पुलिस का पता चलते ही आरोपी वहां से भाग निकले। इधर पुलिस टीम भी लगातार पीछा करती रही और आखिर में इन्हें निजामुद्दीन स्टेशन के पास चलती ट्रेन में दबोचा गया। वहीं जांच में सामने आया है कि धर्मेंद्र चौहान और मोहम्मद एहतेशामुल हक पहले भी साउथ ईस्ट के साइबर थाने में दर्ज मामलों में आरोपी रह चुके हैं। केरल निवासी मोहम्मद बुगारी पी.पी. और मोहम्मद शाहिद टी. के खिलाफ भी पहले से दो-दो आपराधिक केस दर्ज हैं।

