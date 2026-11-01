ज्ञानेश कुमार के बाद आपके सामने आएंगे, राहुल गांधी का PM मोदी, अमित शाह को खुला चैलेंज
राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को चेतावनी दी है कि ज्ञानेश कुमार के बाद वह उनके सामने आएंगे। उन्होंने उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करने की बात कही है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा, अमित शाह जी कहते हैं कि पीएम मोदी कहीं जाने नहीं वाले। उन्होंने कहा, आज मैं भी कहता हूं कि हम पीएम मोदी को कहीं जाने नहीं देंगे। ज्ञानेश कुमार के बाद वह उनके सामने जाएंगे।
राहुल गांधी ने कहा, देश को सही पटरी पर लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को हटाना है। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे । मैं आपको उलटा बताता हूं। नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा सकते। अगर जाना भी चाहेंगे, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। ज्ञानेश कुमार के बाद हम पीएम मोदी और अमित शाह के सामने खड़े होंगे। इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। देश को न्याय मिलेगा।
'ज्ञानेश कुमार के बिना पीएम नहीं बनते नरेंद्र मोदी'
राहुल गांधी ने कहा, ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे। यह कोई आम चोरी नहीं है। यह भारत के हर नागरिक के हक की चोरी है। इसे देशद्रोह कहते हैं। ज्ञानेश कुमार के बिना न मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह गृह मंत्री बनते। सभी संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। किसानों और मजदूरों को अपना हक नहीं मिल रहा है। सारा धन अंबानी और अडाणी के हाथों में चल गया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आपको एक संदेश भेजना था प्रधानमंत्री और ज्ञानेश कुमार को जो कि आपने भेज दिया है। यह एक राजनीतिक पार्टी की आवाज नहीं बल्कि भारत के युवाओं की आवाज है। यह आवाज कह रही है कि हम लोकतंत्र को भारत में खत्म नहीं होने देंगे। हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। इस देश में सालों से वोट चोरी हो रही है। 2024 के चुनाव के बाद 7 में से 1 वोटर को निकाला गया है। 2024 में NDA और हमारे बीच केवल 3 फीसदी का फर्क था। उसके बाद 15फीसदी वोटर मतदाता सूची से निकाल दिए गए। इसका मतलब 2024 का चुनाव अवैध चुनाव था।
राहुल गांधी ने कह, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं और ना ही किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग नफरत नहीं मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, हिंसा के बजाय अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में नफरत फैलाई है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान और उसकी आत्मा पर हमला हुआ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के लोग नफरत और दुश्मनी नहीं भाईचारा, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है और इस मोहब्बत के बल पर अब भारत सही रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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