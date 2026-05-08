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कांग्रेस हराएगी, फिर देखना क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ: राहुल गांधी

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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राहुल गांधी ने गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र, संविधान और चुनावी सिस्टम पर हमला कर चुनाव चोरी किया है। 

कांग्रेस हराएगी, फिर देखना क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ: राहुल गांधी

राहुल गांधी शुक्रवार को सद्भाव यात्रा के तहत गुरुग्राम पहुंचे और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराएगी। फिर देखना हम नरेंद्र मोदी के साथ क्या कार्रवाई करते हैं क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है। इन्होंने लोकतंत्र पर हमला कर के संविधान को नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में चोरी किया। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। लाखों नाम काट देते हैं। लाखों नए नाम जोड़ देते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की 'सद्भाव यात्रा' में शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी साथ बृजेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ अन्य नेता मौजूद थे।

मोदी ने चुनाव आयोग को किया कंट्रोल

राहुल गांधी ने 'सद्भाव यात्रा' के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव चोरी किया है। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग, नौकरशाही को कंट्रोल कर लिया है।

इनके जाने का वक्त आने वाला है

राहुल गांधी ने आगे कहा कि भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह सोच रहे हैं कि इनका राज बना रहेगा लेकिन हकीकत यह है कि इनके जाने का वक्त आने वाला है, क्योंकि जनता समझ गई है कि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम करते हैं। कांग्रेस इनको हराएगी। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना 'वोट चोरी' कर लें लेकिन उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

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‘बब्बर शेरों’, कांग्रेस ही मोदी को हराएगी

राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस के 'बब्बर शेरों' याद रखो, कांग्रेस नरेन्द्र मोदी और BJP को हराएगी। हमारे नेताओं ने हरियाणा की नब्ज को समझा है। वे जनता के बीच गए और उनके मुद्दों को करीब से जाना है। मेरा विचार है कि कांग्रेस के हर युवा नेता को हर प्रदेश में ऐसी यात्राएं निकालनी चाहिए। ऐसी यात्राओं से राजनीतिक समझ बढ़ती है। साथ ही जनता से जुड़ाव भी होता है। ऐसी यात्राओं से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।

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चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा रही देश की संपत्ति

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। देश का धन लूटकर अदाणी-अंबानी को दिया जा रहा है जबकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से किसान, युवा और छोटे कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी। अंत में कांग्रेस ही भाजपा को हराएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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