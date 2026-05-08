कांग्रेस हराएगी, फिर देखना क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र, संविधान और चुनावी सिस्टम पर हमला कर चुनाव चोरी किया है।
राहुल गांधी शुक्रवार को सद्भाव यात्रा के तहत गुरुग्राम पहुंचे और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराएगी। फिर देखना हम नरेंद्र मोदी के साथ क्या कार्रवाई करते हैं क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है। इन्होंने लोकतंत्र पर हमला कर के संविधान को नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में चोरी किया। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। लाखों नाम काट देते हैं। लाखों नए नाम जोड़ देते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की 'सद्भाव यात्रा' में शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी साथ बृजेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ अन्य नेता मौजूद थे।
मोदी ने चुनाव आयोग को किया कंट्रोल
राहुल गांधी ने 'सद्भाव यात्रा' के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव चोरी किया है। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग, नौकरशाही को कंट्रोल कर लिया है।
इनके जाने का वक्त आने वाला है
राहुल गांधी ने आगे कहा कि भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह सोच रहे हैं कि इनका राज बना रहेगा लेकिन हकीकत यह है कि इनके जाने का वक्त आने वाला है, क्योंकि जनता समझ गई है कि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम करते हैं। कांग्रेस इनको हराएगी। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना 'वोट चोरी' कर लें लेकिन उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।
‘बब्बर शेरों’, कांग्रेस ही मोदी को हराएगी
राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस के 'बब्बर शेरों' याद रखो, कांग्रेस नरेन्द्र मोदी और BJP को हराएगी। हमारे नेताओं ने हरियाणा की नब्ज को समझा है। वे जनता के बीच गए और उनके मुद्दों को करीब से जाना है। मेरा विचार है कि कांग्रेस के हर युवा नेता को हर प्रदेश में ऐसी यात्राएं निकालनी चाहिए। ऐसी यात्राओं से राजनीतिक समझ बढ़ती है। साथ ही जनता से जुड़ाव भी होता है। ऐसी यात्राओं से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।
चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा रही देश की संपत्ति
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। देश का धन लूटकर अदाणी-अंबानी को दिया जा रहा है जबकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से किसान, युवा और छोटे कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी। अंत में कांग्रेस ही भाजपा को हराएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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