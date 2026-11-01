शिव की बारात जैसा चाहिए हिन्दुस्तान लेकिन धर्म से भी जरूरी क्या? राहुल गांधी ने बताया
राहुल गांधी ने रामलीला मैदान की महारैली में आरोप लगाया कि देश में वर्षों से ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए धर्म से बढ़कर एक अहम बात है।
राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी महारैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश में कथित 'वोट चोरी' वर्षों से हो रही है। नरेन्द्र मोदी साल 2024 का लोकसभा और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव ईवीएम के जरिये 'वोट चोरी' करके जीते गए। राहुल गांधी ने कहा यह भी कहा कि मेरे लिए धर्म से जरूरी चीज नागरिक की आवाज है। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां केवल दो-तीन लोग फले-फूलें और पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लें। जैसे शिव बारात में किसी को रोका नहीं जा सकता है। मुझको वैसा ही हिन्दुस्तान चाहिए।
संस्थाएं मोदी या अमित शाह की नहीं
राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक सारी संस्थाएं जनता की हैं। ये संस्थाएं नरेन्द्र मोदी या अमित शाह की नहीं हैं। लेकिन इन सारी संस्थाओं को इन लोगों ने कब्जा लिया है। नतीजतन किसान और मजदूर को हक नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और पूरा का पूरा धन दो से तीन लोगों के हाथ में चला गया है। आलम यह कि अंबानी और अडानी जो भी सपना देखना चाहें देख सकते हैं।
शिव की बारात जैसा ही चाहिए हिन्दुस्तान
राहुल गांधी ने आगे कहा कि अंबानी और अडानी के हजारों करोड़ रुपये माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन जब किसान और मजदूर का बेटा कर्ज वापस नहीं करते हैं तो उसको दो मिनट में जेल में डाल दिया जाता है। हमको ऐसा हिन्दुस्तान नहीं चाहिए। आपने शिव की बारात का नाम सुना होगा। शिव की बारात में हर कोई जा सकता है। उसमें जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। हमको भी शिव की बारात जैसा ही हिन्दुस्तान चाहिए।
मेरे लिए धर्म से भी जरूरी…
राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए धर्म से भी जरूरी कोई चीज है तो वह हर नागरिक की आवाज है। उन्होंने कहा- मेरे लिए धर्म से भी जरूरी चीज नागरिक की आवाज है। यदि आप पूछेंगे कि राहुल गांधी का धर्म क्या है तो मेरा जवाब होगा कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक की आवाज बुलंद होनी चाहिए, हर नागरिक की आवाज सुनाई देनी चाहिए यही मेरा धर्म है। राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा दिया जाएगा और 'देशद्रोह' के आरोप में जेल भेजा जाएगा।
नरेन्द्र मोदी और शाह को चेतावनी
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह का कहना है कि नरेन्द्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। इस पर मैं कहता हूं कि यदि वह जाना भी चाहें तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी एक बात समझ लीजिए ज्ञानेश कुमार के बाद हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। आपने जो 'वोट चोरी' की है उसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रैली में भारी भीड़ के पहुंचने पर राहुल गांधी कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार को एक संदेश गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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