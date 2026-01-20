सड़कें, पुल और भ्रष्टाचार जान ले रहे…; नोएडा में इंजीनियर की मौत पर क्या बोले राहुल गांधी

संक्षेप: नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है

नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है और एसआईटी का गठन कर पांच दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोई जवाबदेही नहीं है।

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लिखा कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, "सड़कें जान ले रही हैं, पुल जान ले रहे हैं, आग जान ले रही है, प्रदूषण जान ले रहा है, भ्रष्टाचार मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत का शहरी स्तर पर पतन का कारण धन, प्रौद्योगिकी या समाधान की कमी नहीं है, बल्कि यह जवाबदेही के अभाव के कारण है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, TINA : देयर इस नो अकाउंटेबिलिटीजवाबदेही के अभाव के कारणजवाबदेही के अभाव के कारण।

दूसरी ओर हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने सड़क सुरक्षा उपायों में तत्काल सुधार के आदेश दिए हैं। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जीएनआईडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एन जी रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़कों पर या उसके आसपास के सभी गड्ढों की पहचान करें और उन्हें तुरंत भरें तथा दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों को बिना किसी देरी के चिह्नित करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दिशासूचक चिह्न, रिफ्लेक्टर और अवरोधकों सहित आवश्यक सुरक्षा उपाय तीन दिनों के भीतर सभी सड़कों पर लागू किए जाएं। ये निर्देश 16 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 150 में हुई घटना के मद्देनजर आए हैं, जिसमें 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। उसकी कार निर्माणाधीन स्थल के पास पानी से भरे गड्ढे में गिर गयी थी और उस निर्माणाधीन स्थल पर कोई अवरोधक भी नहीं था। इस घटना में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान का आदेश दिया है।

बयान में कहा गया है कि सीईओ के निर्देशों के बाद जीएनआईडीए ने अतिरिक्त सीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और सुमित यादव, महाप्रबंधक ए के सिंह और सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की।