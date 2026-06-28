दिल्ली के कई इलाकों राहुल गांधी के ‘गुमशुदा’ वाले पोस्टर, BJP बोली- पर्यटन नेता
एक तरफ दिल्ली के कई हिस्सों में राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर लगे हैं तो वहीं बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला है।
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं को लेकर लगातार हमलावर है। इस बीच दिल्ली के कई हिस्सों में राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में राहुल गांधी को लापता बताया गया है। इसी के साथ पोस्टर में इनकी पहचान के तौर पर बताया गया है कि ये अक्सर विदेश में पाए जाते हैं। किसी पब में हो सकते हैं या किसी बीच पर दिख सकते हैं।
राहुल गांधी को बताया पर्यटन का नेता
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पोस्टर को शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें गुमशुदा/लापता/MIA पर्यटन के नेता कहा। एक अन्य पोस्ट में, पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के रिकॉर्ड की तुलना राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं से की।
पूनावाला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा काम में जुटे रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर बिना कोई छुट्टी लिए लगभग 9 हजार दिन बिताए हैं। वहीं राहुल गांधी हमेशा छुट्टियों के मूड में रहते हैं। वे हर साल छुट्टियों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। राहुल 'पर्यटन के नेता' हैं। शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में, पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर अहम राजनीतिक और संसदीय मौकों पर मौजूद नहीं रहते हैं।
उन्होंने कहा, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का नाम बदलकर 'पर्यटन और पार्टी करने वाले नेता' (Leader of Paryatan and Partying) कर देना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा यही करते हैं। एक तरफ, प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 9,000 दिनों में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। यह काम करने और सेवा करने का तरीका है।"
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अदिति शर्मा
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