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दिल्ली के कई इलाकों राहुल गांधी के ‘गुमशुदा’ वाले पोस्टर, BJP बोली- पर्यटन नेता

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक तरफ दिल्ली के कई हिस्सों में राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर लगे हैं तो वहीं बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला है।

दिल्ली के कई इलाकों राहुल गांधी के ‘गुमशुदा’ वाले पोस्टर, BJP बोली- पर्यटन नेता

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं को लेकर लगातार हमलावर है। इस बीच दिल्ली के कई हिस्सों में राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में राहुल गांधी को लापता बताया गया है। इसी के साथ पोस्टर में इनकी पहचान के तौर पर बताया गया है कि ये अक्सर विदेश में पाए जाते हैं। किसी पब में हो सकते हैं या किसी बीच पर दिख सकते हैं।

राहुल गांधी को बताया पर्यटन का नेता

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पोस्टर को शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें गुमशुदा/लापता/MIA पर्यटन के नेता कहा। एक अन्य पोस्ट में, पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के रिकॉर्ड की तुलना राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं से की।

पूनावाला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा काम में जुटे रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर बिना कोई छुट्टी लिए लगभग 9 हजार दिन बिताए हैं। वहीं राहुल गांधी हमेशा छुट्टियों के मूड में रहते हैं। वे हर साल छुट्टियों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। राहुल 'पर्यटन के नेता' हैं। शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में, पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर अहम राजनीतिक और संसदीय मौकों पर मौजूद नहीं रहते हैं।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का नाम बदलकर 'पर्यटन और पार्टी करने वाले नेता' (Leader of Paryatan and Partying) कर देना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा यही करते हैं। एक तरफ, प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 9,000 दिनों में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। यह काम करने और सेवा करने का तरीका है।"

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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