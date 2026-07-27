ऐसे युवा असली उम्मीद; जंतर-मंतर से चर्चा में आए मो. इरफान से मिले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर नीट विरोधी प्रदर्शन में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर चर्चा में आए मोहम्मद इरफान से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर कीं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट विरोधी प्रदर्शन में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर चर्चा में आए युवक मोहम्मद इरफान से उनके घर जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर साझा कीं। उन्होंने कहा कि इरफान जैसे युवा देश की असली उम्मीद हैं। ये युवा संवेदनशील, जिज्ञासु, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं।
इरफान जैसे युवा देश की असली उम्मीद
राहुल गांधी ने आगे कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। इरफान की संविधान के प्रति समझ, देश के प्रति उसका नजरिया और सीखने की उसकी इच्छा यही बताती है कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं में ही बसती है। इरफान जैसे लाखों युवा ही देश की असली उम्मीद हैं।
राहुल गांधी ने कहा- इरफान अपने अधिकारों के प्रति सजग
राहुल गांधी ने कहा कि इरफान जिज्ञासु, संवेदनशील और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद इरफान अपने बेबाक, संवेदनशील और जमीनी बयानों के चलते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
झुग्गी-बस्ती से आते हैं इरफान
झुग्गी-बस्ती से आने वाले इरफान ने अपने अनुभवों और संघर्षों के आधार पर मेहनतकश मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे अहम मुद्दों को बेहद प्रभावशाली ढंग से उठाया था।
बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न
राहुल गांधी ने सोमवार को BJP पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में BJP के सांसदों की ओर से धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान करना लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं। इसी व्यवस्था ने 26 बच्चों की जान ली। इसी व्यवस्था ने लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया।
आक्रोश से डरकर देना पड़ा इस्तीफा
राहुल गांधी ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा। आज उनको संसद में भाजपा माला पहना रही है। यह कोई सम्मान नहीं वरन लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र यह देख रहा है। युवा इस जश्न में शामिल हर चेहरे को याद रखेगा।
पूरा सिस्टम ही जानलेवा
एक अन्य बयान में राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सवाल दागा कि कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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