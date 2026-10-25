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'ये सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात'; राहुल गांधी पर अब क्यों भड़की BJP

By Praveen Sharma
दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने कांग्रेस की आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। इसके साथ ही नेहा बोरा का नाम लिए बिना नाम उन पर हमला बोला।

Rahul Gandhi, Neha Bora and Harsh Malhotra
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने नेहा बोरा का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 139वें संस्करण को सुना। इस दौरान अंबेडकर कॉलेज के छात्र-छात्राओं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एवं विपक्ष के अन्य नेताओं पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा का नाम लिए बगैर कथित तौर पर बांग्लादेश से प्रेरणा लेने वाली बात के लिए उन पर भी निशाना साधा।

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कार्यक्रम के बाद हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का 139वां संस्करण अंबेडकर कॉलेज के युवाओं के साथ सुना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को देशभर में होने वाली राष्ट्रीय महत्व की छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी पूरे विश्व में ऐसे अकेले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो हर माह देश की जनता के साथ बात करते हैं। आज भी उन्होंने श्री अन्न मतलब मोटे अनाजों (मिलेट्स) के महत्व के बारे में बात की है। पंजाब में ऑर्गेनिक कपास की खेती के बारे में बताया और सबसे महत्वपूर्ण इस बार फिर चौथी बार प्रधानमंत्री ने अंगदान के महत्व और उसकी जरूरत के विषय में भी बात की है।

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'राहुल गांधी 1 नवंबर को रैली करने की जिद कर क्यों अड़े हैं'

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी दिल्ली में पिछले 15-20 दिनों लगभग एक महीने से विपक्षी दल यानी ‘इंडी गठबंधन’, विशेष तौर से राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं। उनके साथ वो जो एख युवती बार-बार बोलती है कि मैं बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित हूं। जंतर-मंतर पर उपद्रवी, शांति पूर्ण प्रदर्शन की बात कहकर पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचते हैं। अब राहुल गांधी जी 1 नवंबर को रैली करने की जिद कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ी रैली करना चाहते हैं। पूरे देश से लोगों को बुलाना चाहते हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं।

सही मायने में ऐसा लगता है कि 1 नवंबर वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, जिस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद देश के सिखों का नरसंहार कांग्रेस के नेताओं ने करा था। मुझे लगता है कि 1 तारीख को जो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में रैली करना चाहती है, ये उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है।

'दिल्ली को फिर बंधक बनाना चाहते हैं'

उनकी अपनी टीम उन्हें मना कर रही है कि ऐसा मत करिए, इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा, पर उन्हें पता नहीं क्या जिद है, वो क्यों करना चाहते हैं। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि दिल्ली को पिछले एक महीने से इन्होंने बंधक बनाया हुआ है। त्योहार के दिनों में दिल्ली का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। दिवाली आने वाली है। अब तक दिल्ली का 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। दिल्ली बहुत बड़ी मंडी है, इसलिए यहां देशभर से बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं। उन सब का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये लोग 1 नवंबर को फिर से रैली की बात कहकर दिल्ली को फिर से बंधक बनाना चाहते हैं। उन्हें 1 नवंबर को ही रैली क्यों करनी है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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