अपने पिता और दादी के रास्ते पर चल रहे राहुल गांधी; कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री सिरसा
एक अन्य पोस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा, 'जिस पार्टी ने विधवाओं को 40 साल इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर कटवाए, वह आज सड़क पर “न्याय यात्रा” कर रही है। इससे बड़ा पाखंड क्या होगा।'
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1984 के सिख विरोधी दंगों की तर्ज पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह टिप्पणी एक नवंबर सिख विरोधी दंगों की बरसी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की प्रस्तावित रैली से पहले की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर अपने पिता व दादी की तरह देश को नुकसान पहुंचाने के रास्ते पर चलने का आरोप लगाया।
सिरसा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने पिता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अपनी दादी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता राजनीतिक फायदे के लिए देश को अस्थिर करना चाहते हैं।
'देश को नुकसान पहुंचाने के रास्ते पर चल रहे राहुल'
सिरसा ने कहा, 'राहुल गांधी ने अपने पिता और दादी की तरह ही काम करने का तरीका अपनाया है। वह देश को नुकसान पहुंचाने के उसी रास्ते पर चल रहे हैं।' एक नवंबर को होने वाली प्रस्तावित रैली का जिक्र करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर राजनीतिक फायदे के लिए अशांति फैलाने और छात्रों समेत निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
'सत्ता के लालच में निर्दोष बच्चों और माताओं को शिकार बना रहे'
सिरसा ने आरोप लगाया, 'अब एक बार फिर एक नवंबर को राहुल गांधी देश में अराजकता फैला रहे हैं। सत्ता के लालच में वह निर्दोष बच्चों और उनकी माताओं को अपना शिकार बना रहे हैं।'
उन्होंने राहुल गांधी की कथित 'सत्ता परिवर्तन' संबंधी टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों में विदेशी धन का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया।
'हम इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं'
सिरसा ने कहा, 'हम इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। आप 1984 के सिख पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आप देश में आग लगाने और उसे तोड़ने के लिए उसी दिन यानी एक नवंबर को चुन रहे हैं।'
'देश को नुकसान पहुंचाने राहुल ने चुना पुराना रास्ता'
इस बारे में शेयर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिरसा ने लिखा, 'कांग्रेस के 'अनक्राउंड किंग' राहुल गांधी ने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए वही पुराना रास्ता चुना है। वह विदेश में ऐसी ताकतों से मिलने गए हैं जो चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबिलाइज (अस्थिर) करती हैं। 1 नवंबर 1984 को सत्ता की हवस के लिए सिख क़त्लेआम कराकर 400 सीटें हासिल की गई थीं। अब फिर से 1 नवंबर की तारीख चुनकर देश में अराजकता फैलाने, बेक़सूरों को शिकार बनाने और 'रेजीम चेंज' की साज़िश रची जा रही है।'
इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा?
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'जिस पार्टी ने विधवाओं को 40 साल इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर कटवाए, वह आज सड़क पर “न्याय यात्रा” कर रही है। इससे बड़ा पाखंड क्या होगा।' बता दें कि 31 अक्तूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने कर दी थी, और इसके अगले दिन 1 नवंबर को देश के अनेक हिस्सों के साथ ही दिल्ली में भीषण सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। जिनमें हजारों लोग मारे गए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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