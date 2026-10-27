दिल्ली के 4 केंद्रों से गलत तरीके से हटाए 416 वोटरों के नाम, राहुल गांधी का नया दावा
राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में शीर्ष स्तर से वोट चोरी करके करोड़ों गरीबों को उनके मतदान अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी के 4 मतदान केंद्रों से 416 वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं।
राहुल गांधी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकबार फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जन सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों के 416 मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि देश में शीर्ष स्तर से वोट चोरी की जा रही है।
4 मतदान केंद्रों से 416 वोटरों के नाम हटाए
राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में आयोजित एक 'जन सुनवाई' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि त्रिलोकपुरी के 4 मतदान केंद्रों से 416 वोटरों के नाम 'गैर-कानूनी तरीके से' हटाए जाने का मामला सामने आया है। राहुल गांधी ने जन सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उन लोगों से बातचीत की जिनके बारे में दावा किया गया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं देते
'जन सुनवाई' को संबांधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहां देखा है कि 4 बूथों पर 416 वोटरों के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए हैं। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से सवाल किए हैं लेकिन वह जवाब देने से मना कर देते हैं और छिप जाते हैं। कार्यक्रम में CPI (ML) नेता दीपांकर भट्टाचार्य और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव भी मौजूद थे।
तब तक लड़ाई रहेगी जारी जब तक
राहुल गांधी ने इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वह सवालों से बचते और उनका जवाब देने से इनकार करते हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। विपक्ष तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या प्रधानमंत्री उन्हें पद से नहीं हटा देते।
नया भारत बनाने की हो रही कोशिश
राहुल गांधी ने कहा कि पधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिर्फ अमीरों का हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिशें कर रही है जिसमें चुनिंदा अरबपतियों के हितों को प्राथमिकता मिले और गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। आखिर गरीबों के नाम मतदाता सूचियों से क्यों हटाए जा रहे हैं? ऐसा 'नया भारत' बनाने की कोशिश की जा रही है जहां गरीबों के अधिकार कमजोर हों और व्यवस्था कुछ चुनिंदा अरबपतियों के हितों के लिए काम करे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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