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देश का कोई PM ऐसी डील नहीं कर सकता; राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा अटैक

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बिना एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कूदने के लिए बोलेंगे तो वह कूद जाएंगे।

देश का कोई PM ऐसी डील नहीं कर सकता; राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा अटैक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बिना एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कूदने के लिए बोलेंगे तो वह कूद जाएंगे।

राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील की। इस डील में अमेरिका को सबकुछ मिल गया और भारत को कुछ नहीं मिला। अमेरिका के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी ने ये डील कर डाली, जबकि हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी डील नहीं कर सकता था।

उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया। मोदी ने ट्रंप से वादा किया कि वे हर साल 9.5 लाख करोड़ का माल अमेरिका से खरीदेंगे। मोदी ने कहा कि अमेरिका की अनुमति के बिना भारत किसी देश से तेल नहीं खरीदेगा इतना ही नहीं, भारत का सारा का सारा डेटा अमेरिका को सौंप दिया।

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चुनाव को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और असम का चुनाव इन्होंने चोरी किया। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। लाखों नाम काट देते हैं। लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में है, नौकरशाही इनके कंट्रोल में है और ये सोचत हैं कि इनका राज रुक नहीं सकता लेकिन इनका समय आने वाला है। जनता को ये बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम कर रहे हैं।

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राहुल गांधी ने गुरुग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बाकी देश का भी यही हाल है। युवाओं को डिग्री मिल जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। देश की छोटी और मीडियम इंडस्ट्री (MSMEs) तबाह कर दी गईं। अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सबकुछ सौंपा जा रहा है। चीन से सस्ता माल लाकर देशभर में बेचा जा रहा है। युवाओं को सोशल मीडिया की लत लगाई जा रही है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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