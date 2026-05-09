पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर 'कंगला' बना दिया, ईडी की कार्रवाई पर BJP नेता राघव चड्ढा
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की छापेमारी को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूट लिया है और उसे 'कंगला' बना दिया है।
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की छापेमारी को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूट लिया है और उसे 'कंगला' बना दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने के लिए वोट दिया था। यह पंजाब को लूटने के लिए नहीं था।
जनादेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात
राघव चड्ढा ने कहा कि जो जानकारियां आ रही हैं कि ईडी की छापेमारी के दौरान बालकनी से एक बैग में 21 लाख रुपये कैश फेंके गए। दस्तावेज बता रहे हैं कि कई सौ करोड़ रुपए के फंड की राउंड-ट्रिपिंग की गईं। यह दिखाता है कि यह पंजाब में मिले जनादेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ विश्वासघात किया है।
हमें चुप करा दिया गया
राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने वाले सातों सांसदों ने पार्टी छोड़ते समय कहा था कि यह पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में फंसी हुई है। जब भी हमने पार्टी के भीतर रहते हुए ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की तो हमें चुप करा दिया गया। लेकिन, आज एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, वे चौंका देने वाली हैं।
फंड का राउंड-ट्रिपिंग किया गया
बीजेपी नेता ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूएई, कनाडा और आस्ट्रेलिया में कंपनी बनाकर फंड का राउंड-ट्रिपिंग किया गया है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि यह पंजाब के लोगों के साथ बड़ा धक्का है। बड़ी लूट है। वहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों और पंजाब सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। और दूसरी ओर पंजाब के खजाने को आम आदमी पार्टी लूटकर उस पैसे को ठिकाने लगा रही है।
असली कार्रवाई तो जनता करेगी
राघव चड्ढा ने कहा कि एजेंसियां तो कार्रवाई कर ही रही हैं, लेकिन असली कार्रवाई विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब की जनता करेगी। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ जो धोखा हुआ है, उसे समझते हुए सही फैसला लेंगे। असली कार्रवाई तो लोग फरवरी 2027 में आम आदमी पार्टी के साथ करने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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