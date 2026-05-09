Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर 'कंगला' बना दिया, ईडी की कार्रवाई पर BJP नेता राघव चड्ढा

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की छापेमारी को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूट लिया है और उसे 'कंगला' बना दिया है।

पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर 'कंगला' बना दिया, ईडी की कार्रवाई पर BJP नेता राघव चड्ढा

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की छापेमारी को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूट लिया है और उसे 'कंगला' बना दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने के लिए वोट दिया था। यह पंजाब को लूटने के लिए नहीं था।

जनादेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात

राघव चड्ढा ने कहा कि जो जानकारियां आ रही हैं कि ईडी की छापेमारी के दौरान बालकनी से एक बैग में 21 लाख रुपये कैश फेंके गए। दस्तावेज बता रहे हैं कि कई सौ करोड़ रुपए के फंड की राउंड-ट्रिपिंग की गईं। यह दिखाता है कि यह पंजाब में मिले जनादेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ विश्वासघात किया है।

ये भी पढ़ें:पंजाब सरकार को बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को ED ने किया गिरफ्तार

हमें चुप करा दिया गया

राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने वाले सातों सांसदों ने पार्टी छोड़ते समय कहा था कि यह पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में फंसी हुई है। जब भी हमने पार्टी के भीतर रहते हुए ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की तो हमें चुप करा दिया गया। लेकिन, आज एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, वे चौंका देने वाली हैं।

ये भी पढ़ें:'सुपारी किलर' आज फिर पंजाब पहुंच गया; ED के छापों के बाद BJP पर भड़के AAP सांसद

फंड का राउंड-ट्रिपिंग किया गया

बीजेपी नेता ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूएई, कनाडा और आस्ट्रेलिया में कंपनी बनाकर फंड का राउंड-ट्रिपिंग किया गया है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि यह पंजाब के लोगों के साथ बड़ा धक्का है। बड़ी लूट है। वहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों और पंजाब सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। और दूसरी ओर पंजाब के खजाने को आम आदमी पार्टी लूटकर उस पैसे को ठिकाने लगा रही है।

ये भी पढ़ें:‘औरंगजेब का भी सपना था और मोदी जी का भी’… पंजाब में ED की रेड पर भड़के केजरीवाल

असली कार्रवाई तो जनता करेगी

राघव चड्ढा ने कहा कि एजेंसियां ​​तो कार्रवाई कर ही रही हैं, लेकिन असली कार्रवाई विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब की जनता करेगी। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ जो धोखा हुआ है, उसे समझते हुए सही फैसला लेंगे। असली कार्रवाई तो लोग फरवरी 2027 में आम आदमी पार्टी के साथ करने जा रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।