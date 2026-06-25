मैं सही समय पर निकल गया; आम आदमी पार्टी छोड़ने पर ऐसा क्यों बोले राघव चड्ढा
आम आदमी पार्टी को छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भगवंत मान पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि वह सही समय पर इस पार्टी से अलग हो गए जिस पर बेअदबी का आरोप लगा है।
हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के कथित बेअदबी वीडियो को लेकर जोरदार हमला किया है। राघव चड्ढा ने कहा कि असली वीडियो को छिपाने के लिए फर्जी बनावाया गया और इसकी वजह से जिन लोगों के मन में भी शंका थी कि बेअदबी वीडियो सही है या फर्जी, वह दूर हो गई है। चड्ढा ने कहा कि सही समय पर वह आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। भगवंत मान को गुरु दोखी कहते हुए राज्यसभा सांसद ने सिख विधायकों से उनका स्टैंड पूछा। उन्होंने पूछा कि वे सिख पंथ के साथ हैं या गुरु दोखी भगवंत मान के साथ?
भगवंत मान को श्री अकाल तख्त से गुरु दोखी करार दिए जाने को लेकर मचे हंगामे के बीच उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया जब गुरुग्राम पुलिस ने दो लैब मालिकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पंजाब पुलिस के दो अफसरों ने रिश्वत देकर उनसे फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई जिसमें कहा गया कि कथित बेअदबी वीडियो फर्जी था। अब राघव चड्ढा ने इसको लेकर भगवंत मान की घेराबंदी करते हुए कहा, 'गुरु दोखी भगवंत मान के असली बेअदबी वीडियो है उसके सच को छिपाने के लिए फर्जी रिपोर्ट बनवाने का पाप भगवंत मान और पंजाब सरकार ने किया उसका भांडा फूट चुका है। वो कुछ लोग जिनके मन में थोड़ी सी शंका थी कि यह वीडियो असली है या फेक उनके मन से भी तमाम शक दूर हो गए। भगवंत मान को असली वीडियो छिपाने के लिए फर्जी रिपोर्ट बनवानी पड़ी। यदि वीडियो असली नहीं होता तो उन्हों फर्जी वीडियो बनवाने की जरूरत नहीं है।'
राघव चड्ढा ने पूछे कई सवाल
राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज किया। नाना प्रकार की बातें कहीं। सोशल मीडिया ट्रोल्स लगाए। उन्होंने कहा, 'पूरी सिख संगत आहत है, गुस्से में है और पूछती है आम आदमी पार्टी के तमाम सिख विधायकों से कि क्या आप सिख पंथ के साथ हो, श्री अकाल तख्त साहब को मानते हो, या गुरु दोखी-पंथ विरोधी भगवंत मान के साथ हो? जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि फर्जी रिपोर्ट बनवाने मे कौन कौन से लोग शामिल हैं, पैसा किसने दिया। क्या सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सिख संगत दो चीजें मांग रही है, पहली कि पंथ विरोध करार दिए जा चुके भगवंत मान पंजाब सीएम के पद से तुरंत इस्तीफा दें और दूसरी बात कि जो नया बेअदबी कानून आया है उसमें पहली एफआईआर भगवंत मान के खिलाफ हो।'
सही समय पर निकल गया: राघव चड्ढा
आम आदमी पार्टी के छह और राज्यसभा सांसदों के साथ ही में बगावत करके भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा ने कहा कि अच्छा हुआ वह सही समय पर अलग हो गए। चड्ढा ने कहा, 'मेरे ऊपर परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते, सही समय पर मैं इस पंथ विरोधी आम आदमी पार्टी से दूर कर दिया।' उन्होंने इशारों में सिख विधायकों से अलग होने की अपील करते हुए कहा, 'आज मैं उस हर नानक नाम लेबा शख्स से कहता हूं कि आप में से यदि कोई आम आदमी पार्टी या भगवंत मान के साथ हैं तो आपको यह फैसला लेना पड़ेगा कि आज आप पंथ विरोध घोषित मान के साथ हैं या खालसा पंथ के साथ?'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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