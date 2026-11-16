राघव चड्ढा, कुमार विश्वास या योगेंद्र यादव में से किसकी वापसी चाहते हैं आप? संजय सिंह का क्या जवाब
आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि वह पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं। उन्होंने तीन नेताओं में से किसी एक का नाम चुनने से इनकार किया।
आम आदमी पार्टी (आप) ने पिछले डेढ़ दशक के इतिहास में जितनी तेजी से अपना प्रसार-विस्तार किया उतनी ही फुर्ती से इसके दिग्गज नेता साथ छोड़ते गए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास से राघव चड्ढा तक दर्जनों बड़े चेहरे अपनी राहें अलग कर चुके हैं। अब 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जब साथ छोड़ चुके तीन बड़े नेताओं का नाम देकर पूछा गया कि वह इनमें से किसको दोबारा साथ लेना चाहेंगे तो उन्होंने किसी का चुनाव करने से इनकार किया। संजय सिंह को राघव चड्ढा, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव का विकल्प दिया गया था।
यू्ट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी में आपके जितने पुराने दोस्त थे बाहर जा चुके हैं, तीन नाम हैं इनमें से आप किसकी वापसी चाहेंगे, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास या राघव चड्ढा? राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, 'हमारे जितने भी साथी छोड़कर गए कभी भी मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। मेरी आदत नहीं है। किसी भी इंटरव्यू में जब कोई मुझसे सवाल करता है तो मैं कहता हूं कि नो कॉमेंट्स। ना हां में, ना ही ना में। हमारे साथ काम किया है उन्होंने। ठीक है, अब उनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है।' गौरतलब है कि 'आप' से अलग होकर योगेंद्र यादव ने 'स्वराज इंडिया' का गठन किया और अब मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस से सीजेपी तक के मंच पर दिखते हैं। कुमार विश्वास राजनीति से दूरी बनाकर कवि और कथावाचक के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं तो राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हो चुके हैं।
राहुल गांधी या ममता बनर्जी, संजय सिंह ने किसे चुना?
आप नेता से पूछा गया कि भाजपा से कौन ज्यादा मजबूती से लड़ रहा है राहुल गांधी या ममता बनर्जी? इस पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम का नाम लिया और जमकर तारीफ की। संजय सिंह ने कहा, 'ममता जी ने बहुत लड़ाई लड़ी है। यह सामान्य बात नहीं है। उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री रहीं पश्चिम बंगाल की। बहुत सादगी से अपना जीवन जीती हैं। बहादुरी से लड़ती हैं। लड़ाई तो उन्होंने बहुत लड़ीं। आज भी लड़ रही हैं।
योगी या अखिलेश किसे देखना चाहते हैं यूपी का सीएम?
संजय सिंह ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमारे नेता (अरविंद केजरीवाल) ने अखिलेश जी को बधाई दे दी है। ट्वीट करके कहा है। गौरतलब है कि इस बार आम आदमी पार्टी कुछ चुनिंदा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में संजय सिंह ने कहा कि था कि वह पिछले चुनाव की गलती नहीं दोहराएंगे।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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