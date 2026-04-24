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AAP में बगावत LIVE: राघव चड्ढा समेत कई सांसदों ने पाला बदला, संजय सिंह ने बताया ऑपरेशन लोटस

राज्यसभा सांसद राघव चड्डा समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल ने भी AAP छोड़ दी। उधर AAP ने इसके लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया।

AAP में बगावत LIVE: राघव चड्ढा समेत कई सांसदों ने पाला बदला, संजय सिंह ने बताया ऑपरेशन लोटस

New Delhi, India - April 24, 2026: AAP Rajya Sabha MPs Sandeep Pathak, Raghav Chadha and Ashok Mittal during a press conference after resigning from the Aam Aadmi Party at the Constitution Club of India in New Delhi, India, on Friday, April 24, 2026. (Photo by RAJ K RAJ / Hindustan Times)

Sourabh Jain| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Fri, 24 Apr 2026 05:03 PM IST
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राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है। उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी दो-तीन दिन पहले अशोक मित्तल जी के यहां ईडी का छापा पड़ा था। चीजें अपने आप में जुड़ती हैं, ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया।

24 Apr 2026, 04:57:35 PM IST

AAP में बगावत; वीरेंद्र सचदेवा बोले- मैं स्वागत करता हूं

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं राघव चड्ढा और अन्य लोगों के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं, और उनकी आम आदमी पार्टी में लूट, चोरी और भ्रष्टाचार का राज है।

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24 Apr 2026, 04:53:26 PM IST

AAP में बगावत; संजय सिंह बोले- जनता कभी माफ नहीं करेगी

पार्टी में फूट पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अमित शाह जी और मोदीजी जी से कहना चाहता हूं, कि ये घिनौना खेल जो आप ने आम आदमी पार्टी के साथ और पंजाब की जनता के साथ खेला है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी।'

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24 Apr 2026, 04:51:58 PM IST

AAP में बगावत; केजरीवाल बोले- पंजाबियों को धोखा दिया

सात राज्यसभा सदस्यों के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों को धोखा दिया।

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24 Apr 2026, 04:50:52 PM IST

AAP में बगावत; अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी के सांसदों के पार्टी तोडने पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का’

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24 Apr 2026, 04:48:57 PM IST

AAP में बगावत; संजय सिंह बोले- ऑपरेशन लोटस

आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही, सत्ता का दुरुपयोग करके 'ऑपरेशन लोटस' चला रही : संजय सिंह।

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