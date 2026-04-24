AAP में बगावत LIVE: राघव चड्ढा समेत कई सांसदों ने पाला बदला, संजय सिंह ने बताया ऑपरेशन लोटस

24 Apr 2026, 04:57:35 PM IST
AAP में बगावत; वीरेंद्र सचदेवा बोले- मैं स्वागत करता हूं
दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं राघव चड्ढा और अन्य लोगों के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं, और उनकी आम आदमी पार्टी में लूट, चोरी और भ्रष्टाचार का राज है।
24 Apr 2026, 04:53:26 PM IST
AAP में बगावत; संजय सिंह बोले- जनता कभी माफ नहीं करेगी
पार्टी में फूट पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अमित शाह जी और मोदीजी जी से कहना चाहता हूं, कि ये घिनौना खेल जो आप ने आम आदमी पार्टी के साथ और पंजाब की जनता के साथ खेला है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी।'
24 Apr 2026, 04:51:58 PM IST
AAP में बगावत; केजरीवाल बोले- पंजाबियों को धोखा दिया
सात राज्यसभा सदस्यों के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों को धोखा दिया।
24 Apr 2026, 04:50:52 PM IST
AAP में बगावत; अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी के सांसदों के पार्टी तोडने पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का’
24 Apr 2026, 04:48:57 PM IST
AAP में बगावत; संजय सिंह बोले- ऑपरेशन लोटस
आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही, सत्ता का दुरुपयोग करके 'ऑपरेशन लोटस' चला रही : संजय सिंह।