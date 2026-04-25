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BJP में शामिल होते ही राघव चड्डा को लगा बड़ा झटका, खो दिए 10 लाख फॉलोअर्स

Apr 25, 2026 05:22 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। वह ना केवल आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हुए, बल्कि अपने साथ छह अन्य राज्यसभा सांसदों को भी ले गए।

BJP में शामिल होते ही राघव चड्डा को लगा बड़ा झटका, खो दिए 10 लाख फॉलोअर्स

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। वह ना केवल आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हुए, बल्कि अपने साथ छह अन्य राज्यसभा सांसदों को भी ले गए। कुछ समय पहले राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद आप और राघव चड्ढा के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गए थे जिसके बाद से ही उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने पाला बदला है, यह देश के युवाओं को खास रास आता दिखाई नहीं दे रहा।

सोशल मीडिया के दौर में फॉलोअर्स की संख्या ही किसी की लोकप्रियता का पैमाना मानी जाती है। राज्यसभा में आम जनता और मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दे उठाने के बाद उनके फोलॉअर्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद डेटा चौंकाने वाला है। भाजपा में शामिल होने के महज 24 घंटों के भीतर राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर लगभग 10 लाख (1 मिलियन) फॉलोअर्स खो दिए। शुक्रवार तक उनके फॉलोअर्स की संख्या 1.46 करोड़ थी, जो शनिवार दोपहर तक गिरकर 1.35 करोड़ पर आ गई।

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इंस्टाग्राम पर युवाओं का अनफॉलो अभियान

एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे जेनरेशन z के 'अनफॉलो' अभियान के चलते राघव चड्ढा के फॉलोअर्स 24 घंटे में 10 लाख कम हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, इंटरनेट आपको रातोंरात हीरो बना सकता है। इंटरनेट आपको रातोंरात शून्य पर भी ला सकता है।

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राघव चड्ढा की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उनका लीक से हटकर राजनीति करना था। उन्होंने संसद में , ट्रैफिक, टेलीकॉम कंपनियों के डेटा लिमिट और एयरपोर्ट पर महंगे समोसे जैसे सॉफ्ट मुद्दे उठाकर युवाओं के बीच एक खास जगह बनाई थी। यहां तक कि उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं को समझने के लिए एक दिन के लिए 'ब्लिंकिट' डिलीवरी पार्टनर के रूप में भी काम किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 10 मिनट की अनिवार्य डिलीवरी समय सीमा को हटाने का निर्देश दिया था।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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