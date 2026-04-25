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शीश महल ने डुबोई लुटिया, अब ‘पार्ट टू’, राघव चड्ढा का AAP पर बड़ा अटैक

Apr 25, 2026 04:40 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आज दिल्ली में 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पिछले चुनाव में हार की मुख्य वजह यही विवाद था। राघव चड्ढा ने कहा कि AAP को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए।

शीश महल ने डुबोई लुटिया, अब ‘पार्ट टू’, राघव चड्ढा का AAP पर बड़ा अटैक

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने AAP पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यदि दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार का कोई एक बड़ा कारण था, तो वह 'शीश महल' ही था। लेकिन आज, दिल्ली चुनाव खत्म हुए अभी एक साल भी नहीं बीता है कि 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। मेरा मानना है कि जब सड़कों और मोहल्लों में लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से 'शीश महल' के बारे में सवाल पूछेंगे तो पार्टी के जो गिने-चुने अच्छे कार्यकर्ता बचे हैं, वे इसका क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए।

दरअसल, भाजपा ने लोधी एस्टेट में आवंटित नए बंगले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को निशाना साधा। भाजपा ने इसे 'शीशमहल-2' करार दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी रकम का भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को ऐशो आराम पसंद है। वे इसके आदी बन चुके हैं। दिल्ली के मतदाताओं ने जब उन्हें शीशमहल से बाहर कर दिया तो वह पंजाब चले गए और उन्होंने वहां एक बंगले पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली के लोधी एस्टेट में उन्होंने शीशमहल-2 तैयार कराया है।

अब दिल्ली में 'शीश महल पार्ट टू' आया सामने

राघव चड्ढा ने इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। राघव चड्ढा ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दिल्ली में 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी बाहर आई हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार की मुख्य वजहों में से एक वजह 'शीश महल' भी था। दिल्ली चुनाव खत्म हुए एक साल भी नहीं हुए कि 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के लोग जब आम आदमी पार्टी के गिने-चुने कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं से सवाल करेंगे तब वे क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर आत्ममंथन करना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए।

फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को बताया था 'शीशमहल'

सनद रहे भाजपा ने सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को 'शीशमहल' करार देते हुए सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। भाजपा ने उस बंगले की भव्य साज-सज्जा में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।

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नहीं बची AAP में काम करने की गुंजाइश

भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नया आवास 95, लोधी एस्टेट में है, जहां वह अब रह रहे हैं। इसमें 5 शयनकक्ष और 4 बैठक कक्ष हैं। इसमें लुटियंस दिल्ली के किसी भी अन्य बंगले से बेहतर सुविधाएं हैं। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण ही शुक्रवार को उसके 7 राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। राघव चड्ढा ने इस बयान पर मुहर लगाते हुए कहा कि आज ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

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क्यों छोड़ी पार्टी? यह भी बताया

राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ी है जिससे कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। यही वजह है कि एक-एक करके तमाम नेता आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसको लेकर एक नहीं 7 सांसद एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। इन नेताओं का मानना ​​है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट और समझौतावादी हाथों में चली गई है। आम आदमी पार्टी के जो लोग यह कह रहे हैं कि हमने डर के कारण AAP को छोड़ने का फैसला किया है तो यह सही नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी से डर के कारण नहीं वरन उससे घृणा होने के कारण उसको छोड़ दिया है।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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