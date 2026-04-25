Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में हार और पंजाब से राघव चड्ढा-संदीप पाठक साइडलाइन; कैसे एक घटना ने AAP को तोड़ा?

Apr 26, 2026 12:02 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत 7 सांसदों का 'आप' छोड़ना एक बड़ा झटका है। बागी सांसद विक्रमजीत साहनी ने स्पष्ट किया कि आंतरिक कलह ही इस बगावत की मुख्य वजह बनी। कैसे एक घटना ने AAP को तोड़ा? इस रिपोर्ट में जानें… 

दिल्ली में हार और पंजाब से राघव चड्ढा-संदीप पाठक साइडलाइन; कैसे एक घटना ने AAP को तोड़ा?

राघव चड्ढा ने शुक्रवार को अशोक मित्तल और संदीप पाठक समेत पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों के साथ आम आदमी पार्टी (आप) को तगड़ा झटका दिया था। भले ही इसे एक बड़ा धमाका माना जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा टीम में पिछले एक साल से अधिक समय से तनातनी बरकरार थी। पंजाब चुनाव में जीत के मुख्य रणनीतिकारों में शामिल संदीप पाठक को दिल्ली चुनावों में मिली हार के बाद धीरे-धीरे किनारे लगाया जाने लगा। इससे वह खुद को असहज पा रहे थे। बागी 7 सांसदों में शामिल विक्रमजीत सिंह साहनी ने बगावत की पूरी कहानी बयां की।

कैसे बढ़ी नाराजगी?

विक्रमजीत सिंह साहनी ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सफलता के पीछे संदीप पाठक और राघव चड्ढा का हाथ था। नाराजगी की शुरुआत तब हुई जब संदीप पाठक को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह पार्टी के रवैये से बहुत निराश हैं। उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है। सांसदों की नाराजगी तब और बढ़ गई जब राघव चड्ढा को संसद के ऊपरी सदन में पार्टी के उप-नेता पद से अचानक हटा दिया गया।

राघव चड्ढा और संदीप पाठक की नाराजगी की बड़ी भूमिका

विक्रमजीत ने बताया कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक दोनों ही पार्टी से नाखुश थे। हमको लगा कि उन्हीं की वजह से हम राज्यसभा में तक पहुंचे हैं। वे ही आम आदमी पार्टी के मुख्य स्तंभ हैं। राघव चड्ढा का कहना था कि उनको किनारे कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने खुद को पार्टी की गतिविधियों से अलग कर लिया। राघव चड्ढा और संदीप पाठक दोनों की नाराजगी ने बगावत में बड़ी भूमिका निभाई। इसके साथ ही बगावत की एक और कहानी सामने आई।

धरा रह गया केजरीवाल का प्लान

वहीं सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल ने कम से कम पांच नेताओं से कहा था कि यदि वे खुश नहीं हैं और अभी पार्टी छोड़ देते हैं तो उन्हें अगले कार्यकाल में चुनाव के लिए टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने शुक्रवार शाम को इन नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा करने की योजना बनाई थी लेकिन सांसदों ने तय बैठक से कुछ घंटे पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साहनी की मानें तो वह बुधवार को केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने उनको BJP में जाने की अपनी योजना के बारे में बताया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 22 विधायक; अब AAP को सता रहा एक और डर, राघव चड्ढा ने बात ही ऐसी कह दी

ऐसे हो गया खेल

साहनी ने कहा कि मैं बुधवार को अरविंद केजरीवाल से मिला। मैंने उनसे कहा कि यदि एक-दो सांसद (राज्यसभा से) इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी किसी का कोई फायदा नहीं होगा। उस समय तक उनको यकीन नहीं था कि संदीप पाठक भी इस्तीफा दे देंगे। अगले दिन मुझे पता चला कि संदीप पाठक और दूसरे लोग भी BJP में जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पंजाब की भलाई के लिए मैं भी आगे बढ़ जाऊं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 22 विधायक; अब AAP को सता रहा एक और डर, राघव चड्ढा ने बात ही ऐसी कह दी

हम पंजाब के साथ

साहनी ने सात बागी सांसदों को आम आदमी पार्टी की ओर से 'पंजाब का गद्दार' कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पार्टी तो कुछ भी कह सकती है। सच्चाई यह है कि हमने पंजाब के साथ गद्दारी नहीं की। हम पंजाब और पंजाबियों के लिए खड़े हैं। कुछ दिन पहले ही अमित शाह से मिले थे। हमने उनसे पंजाब की समस्याओं के बारे में बताया था। हमारा मानना है कि पंजाब का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार का समर्थन मिले। राज्य और केंद्र के बीच टकराव से सूबे का भला नहीं हो सकता है।

ये भी पढ़ें:शीश महल ने डुबोई लुटिया, अब ‘पार्ट टू’, राघव चड्ढा का AAP पर बड़ा अटैक
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Raghav Chadha
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।