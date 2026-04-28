Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी ही है झगड़े की जड़, पूर्व AAP नेता का बड़ा दावा

Apr 28, 2026 08:37 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को लेकर नया दावा किया है। सौरभ भारद्वाज को जवाब देते हुए कहा कि झगड़े की शुरुआत ही दोनों की सगाई से हुई थी।

राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी ही है झगड़े की जड़, पूर्व AAP नेता का बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी (आप) में हुई टूट-फूट और झगड़े की बात अब राघव चड्ढा की शादी तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां 'आप' ने राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से हुई शादी का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो दूसरी तरफ पार्टी के एक पूर्व नेता ने दावा किया है कि असल में इस झगड़े की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि राघव ने परिणीति से शादी की। उन्होंने यहां तक दावा किया कि राघव को परिणीति से सगाई और बाद में शादी तोड़ने तक को कहा गया था।

हरियाणा में 'आप' के अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद ने एक वीडियो के जरिए अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधा और राघव चड्ढा की शादी का जिक्र करते हुए इसे झगड़े की जड़ बताया। उन्होंने कहा, ‘पूर्व मंत्री सौरभ कह रहा है कि राघव चड्ढा की शादी इसलिए हुई क्योंकि उसे विधायक, सांसद और पंजाब का सुपर सीएम बनाया। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसकी शादी करवानी थी इसलिए उसे एमएलए बनाया गया, एमपी बनाया गया और फिर सुपर सीएम बनाया गया पंजाब का।’

ये भी पढ़ें:परिणीति चोपड़ा से शादी भी इसलिए हो पाई क्योंकि...; अहसान गिना रही AAP

नवीन जयहिंद ने कहा, ‘वह शादी गलत जगह हुई। शादी परिणीति चोपड़ा से नहीं होनी थी। यह अंतर आया। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मंत्री से कि जब सगाई हुई थी परिणीति चोपड़ा से झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था। उसको यह कहा गया सगाई होने के बाद भी, शादी तोड़ ले। शादी के बाद भी तलाक लेने को कहा गया। सौरभ भारद्वाज तो राघव चड्ढा का तौलिया उठाए फिरते थे। क्या भूल गए उस बात तो।’

राघव और सौरभ बताएं पूरा सच: नवीन जयहिंद

उन्होंने आगे कहा, 'राघव चड्ढा वीडियो में कह रहे हैं कि यह कारण था, वह कारण था। अब तो सच बता देना चाहिए। अब तो सच बता दे मेरे भाई, अब तो खोल दे पोल। अब क्यों डर रहा है। बता दे सच कि क्या-क्या हुआ है। आपको तो सब पता है। मैं सौरभ भारद्वाज से भी कहूंगा कि वह बताएं पूरा सच।' हालांकि, नवीन जयहिंद ने यह नहीं बताया कि राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी पर किसी को क्यों ऐतराज था। उन्होंने यह जरूर कहा कि उसकी शादी कहीं और चाहते थे, पर किससे यह नहीं बताया।

ये भी पढ़ें:राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में क्यों गए, खुद दिया जवाब; बताए पास में थे 3 ऑप्शन

आप ने क्या कहा राघव चड्ढा की शादी पर

एक दिन पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी इसलिए हो पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सासंद बनाया वरना उनको कोई पूछता नहीं। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में राघव चड्ढा की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ शादी हुई थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में हार और पंजाब से राघव-संदीप हुए साइडलाइन; कैसे एक घटना ने AAP को तोड़ा
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।