Right man in wrong party… 'आप' के नहीं रहे राघव, 7 सांसद हो गए बागी; आरोप, वजह और आश्वासन?

Raghav Chadha join BJP: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव ने आप पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बताया आज भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी-शाही की लीडरशिप स्वीकारते हुए राघव चड्ढा ने पहले तो पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और फिर जनता को एक आश्वासन भी दिया। जानिए सब कुछ आगे के हिस्सों में।

Raghav Chadha join BJP: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप से किनारा करते हुए भाजपा का दामन थामने का ऐलान किया है। उनके साथ 6 अन्य सांसदों ने भी बगावत की राह पकड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा- "हमने तय किया है कि राज्यसभा में आप के 2/3 सदस्य, भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए भाजपा में शामिल हो जाएंगे।" राघव चड्ढा समेत तीन सांसद भाजपा में शामिल हो गए। राघव के साथ पाला बदलने जा रहे सांसदों के नाम कुछ इस प्रकार हैं-

“संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी एवं राजिंदर गुप्ता।” प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव ने आप पर गंभीर आरोप लगाए। बीते एक साल में पार्टी से किनारा करने की वजह भी बताई। साथ ही बताया आज भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी-शाही की लीडरशिप स्वीकारते हुए राघव चड्ढा ने पहले तो पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और फिर जनता को एक आश्वासन भी दिया। जानिए सब कुछ आगे के हिस्सों में।

खून पसीने से 'आप' को सींचा, लेकिन अब... जिस आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए वो आप आज पूरी तरह से अपने सिद्धांतों, मूल्यों और कोर वेल्यू से भटक चुकी है। अब ये पार्टी देश हित नहीं पर्सनल हितों के लिए काम कर रही है। मैं कई दिनों से ये महसूस कर रहा था- मैं सही आदमी हूं, लेकिन गलत पार्टी में। "I repeat, I am the Right man in the wrong party."

बहुत दुख और शर्म के साथ कह रहा हूं... मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर शायद ही कोई इस पार्टी को जानता होगा। आज मैं बहुत दुख और शर्म के साथ कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने के लिए बनी थी। वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरह फंस चुकी है। इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत माता की सेवा करने के लिए आम आमदी पार्टी से जुड़ा था, या तो वो आप छोड़ चुका है। या फिर छोड़ रहा है।

बीते एक साल से क्यों किया था आप से किनारा? आप लोग बीते एक साल में लगातार पूछते थे कि आप पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों रहते हैं? आज मैं आपको पार्टी की गतिविधियों से अलग कर लेने का असल कारण बताता हूं- मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था।

राघव ने भाजपा में विलय का क्या कारण बताया भाजपा ज्वाइन कर लेने की बात पर राघव ने बात को घुमाते हुए कहा- आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास दो ही विकल्प थे- या तो राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल के सार्वजनिक जीवन को त्याग दें। या फिर अपने अनुभव और स्किल्स को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसलिए हमने तय किया कि हम 2/3 राज्यसभा सांसद (आप) भाजपा में विलय करते हैं।

आप छोड़ते ही नरेंद्र मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे भाजपा में विलय की बात कहते ही राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। राघव बोले- बीते 12 सालों में भाजपा की केंद्र की सरकार 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी' के नेतृत्व में चल रही है। इस सरकार ने कई ऐसे मजबूत फैसले लिए, जो आज से पहले के नेता ऐसे फैसले लेने से डरते थे। आतंकवाद की जड़े उखाड़ना और भारत को विश्व की टॉप इकोनोमी में लाना हो।