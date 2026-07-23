कॉकरोच कभी मरते नहीं हैं, RAF ऑफिसर सोनिया सहरावत की पोस्ट पर CJP का पलटवार

दिल्ली में चल रहे सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के बीच आरएएफ की अधिकारी सोनिया सहरावत विवादों में घिर गई हैं। दरअसल, उन्होंने एक उल्टे कॉकरोच की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। कैप्शन में लिखा था- खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं। इस पोस्ट को लेकर उनकी आलोचना हो रही है।

दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन के बीच रैपिड एक्शन फोर्स की अधिकारी सोनिया सहरावत की काफी आलोचना हो रही है। वह 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन जंतर-मंतर पर मौजूद थीं। मार्च के एक दिन बाद कथित तौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने को लेकर वह विवादों में घिर गईं। उस स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है। सहरावत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटी रील पोस्ट की थी। हालांकि उसे अब हटा दिया गया है। इसमें जमीन पर पड़े एक उल्टे कॉकरोच की फोटो थी और लिखा था कि खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं।

उनकी इस पोस्ट की सीजेपी ने कड़ी आलोचना की। पार्टी ने सेहरावत पर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने और सुरक्षा बलों की बर्बरता को सही ठहराने का आरोप लगाया। इस पोस्ट को बेहद चौंकाने वाला बताते हुए सीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आरएएफ की यह अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को असल में कॉकरोच समझती है और मानती है कि इसी वजह से पुलिस की बर्बरता सही थी। लेकिन देखिए, हम कॉकरोच हैं। और कॉकरोच कभी नहीं मरते।

महुआ मोइत्रा ने भी आलोचना की इस पोस्ट की वजह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी उनकी आलोचना की। उन्होंने एक्स पर स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की इंस्टा प्रोफाइल हमारे प्रदर्शनकारी बच्चों को कॉकरोच कह रही है। आइए पता करते हैं कि वह कौन हैं, कहां रहती हैं और उनका रिकॉर्ड क्या है? आइए ऐसे कट्टरपंथियों के नाम उजागर करें, उन्हें शर्मिंदा करें और कानून के दायरे में लाएं।

दीपके ने सहरावत से सवाल किए 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से सहरावत से उन आरोपों पर सवाल किए कि आरएएफ कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किया था। एक लॉरी पर खड़े होकर दीपके ने अधिकारी को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि महोदया, एक महिला होने के नाते क्या आप पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ की जा रही क्रूरता का समर्थन करती हैं? एक महिला प्रदर्शनकारी का जिक्र करते हुए दीपके ने कहा कि इस लड़की ने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी छाती पर मारा गया। यह क्या है? क्या यह सही है, महोदया? जब यह बातचीत हो रही थी तब सहरावत अपनी टीम के साथ दीपके के सामने खड़ी थीं।

सेहरावत ने आरोपों का जवाब दिया अभिजीत दीपके के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सेहरावत ने एचटी को बताया कि उनकी कमान में मौजूद जवानों ने न तो जान-बूझकर और न ही अनजाने में किसी प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट की। उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है।

प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ सोनिया सेहरावत ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बार-बार दूरी बनाए रखने और भीड़ न लगाने की अपील की थी। उन्होंने एचटी को बताया कि जब अफरा-तफरी मची तो मैंने सभी से दूरी बनाए रखने और बहुत करीब न खड़े होने का अनुरोध किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी महिलाओं को आगे ले आए जबकि वे खुद पीछे रहे। मुझे नहीं पता कि उनका मकसद क्या था। सेहरावत ने कहा कि पीछे से भीड़ के अचानक आगे बढ़ने के कारण तीन महिलाएं गिर गईं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मेरे जवानों ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूं। वे भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुईं। सेहरावत ने आगे दावा किया कि झड़प के दौरान वह और कई जवान भी घायल हो गए। जब मैं जमीन पर गिरी तो मुझ पर पत्थर और जूते फेंके जा रहे थे। उन्होंने मेरा हेलमेट भी उतार दिया।

हम दुश्मन नहीं हैं उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक जवान को भीड़ के बीच खींच लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है? अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ भीड़ द्वारा मारपीट (मॉब लिंचिंग) की जाती है तो यह स्वीकार्य नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि जब भीड़ को पीछे से धकेला गया तो लड़के तो भाग सकते थे, लेकिन लड़कियां नहीं भाग पाईं। वहां एक 12 साल की लड़की भी थी। बिना किसी मदद के 12 साल की बच्ची विरोध प्रदर्शन में क्या कर रही थी? हमारी प्राथमिकता युवा लड़कियों को बचाना था। हम दुश्मन नहीं हैं और न ही गुंडे हैं।

वे हमें गुंडे कहते रहे और गालियां देते रहे जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके महिला और मां होने के बारे में दीपके की टिप्पणियों का उन पर भावनात्मक असर पड़ा है। सहरावत ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहा कि ये निजी टिप्पणियां हैं। मैं उन पर बात नहीं करूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की थी। वे हमें गुंडे कहते रहे और गालियां देते रहे। उन्होंने यह भी बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को बचाते हुए उन्हें खुद भी चोट लग गई थी।