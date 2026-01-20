Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsrachna yadav murder case two accused arrested
6 राज्य और 1000KM तक पीछा; रचना यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने भारत यादव को दबोचा

6 राज्य और 1000KM तक पीछा; रचना यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने भारत यादव को दबोचा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने शालीमारबाग में आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से जुड़ीं रचना यादव की हत्या केस में मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। छह राज्यों और करीब एक हजार किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत यादव और एक अन्य निखिल को गिरफ्तार किया है।

Jan 20, 2026 10:57 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने शालीमारबाग में आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से जुड़ीं रचना यादव की हत्या केस में मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। छह राज्यों और करीब एक हजार किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत यादव और एक अन्य निखिल को गिरफ्तार किया है। भारत रचना के पति की 2023 में हुई हत्या का भी आरोपी है। रचना अपने पति की हत्याकांड की गवाह है और इसलिए आरोपी उसे मारकर बचना चाहते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले दिनों एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौटते समय घर के बाहर गोली मारकर रचना की हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार हत्यारे पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे और बेहद नजदीक से उन्होंने रचना पर फायरिंग की जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्यारे Zangi ऐप के जरिए भारत के संपर्क में थे, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं, निखिल हत्या के वक्त बाइक पर पीछे बैठा हुआ था।

पुलिस ने 5-6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, इनमें दो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शूटर्स को पनाह दी थी। उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और कम से कम चार को गिरफ्तार किया जा सकता है। सोमवार को बिहार और हरियाणा के पानीपत में छापेमारी की गई। पुलिस अधिकारियों ने अभी इस मामले में टिप्पणी से इनकार किया है। हालांकि, यह जरूर कहा कि केस सॉल्व होने के बेहद करीब है।

कई राज्यों में छापेमारी

करीब 200 पुलिसकर्मियों ने 12 दिन की मेहनत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर भीष्म सिंह के नेतृत्व में 17 टीमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और बिहार में छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले पानीपत में एक ठिकाने पर छापेमारी की और एक प्रॉपर्टी डीलर को उसके भाई के साथ हिरासत में लिया।

चोरी की थी वह बाइक

हत्या के बाद दोनों शूटर्स रोहिणी में अलग-अलग जगहों पर जाने से पहले एक मोटसाइकिल से भागे थे। पुलिस ने जब इस बाइक को लावारिस हालत में बरामद किया तो पता चला कि यह चोरी का है। सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपियों की तस्वीरों को पुलिस ने एआई टूल से और अधिक साफ किया।

जेल रिकॉर्ड खंगाल, 100 से की पूछताछ

जांचकर्ताओं ने यह भी रिकॉर्ड खंगाला कि रचना यादव के पति बिजेंद्र यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपियों से मिलने के लिए कौन-कौन आता है। पुलिस ने इस आधार पर करीब 100 लोगों से पूछताछ की। बिजेंद्र एक प्रॉपर्टी डीलर था और उसके खिलाफ हत्या और अवैध हथियार रखने समेत 9 केस दर्ज थे। 2023 में उसकी भी हत्या कुछ इसी अंदाज में हुई थी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।