6 राज्य और 1000KM तक पीछा; रचना यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने भारत यादव को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने शालीमारबाग में आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से जुड़ीं रचना यादव की हत्या केस में मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। छह राज्यों और करीब एक हजार किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत यादव और एक अन्य निखिल को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने शालीमारबाग में आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से जुड़ीं रचना यादव की हत्या केस में मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। छह राज्यों और करीब एक हजार किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत यादव और एक अन्य निखिल को गिरफ्तार किया है। भारत रचना के पति की 2023 में हुई हत्या का भी आरोपी है। रचना अपने पति की हत्याकांड की गवाह है और इसलिए आरोपी उसे मारकर बचना चाहते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले दिनों एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौटते समय घर के बाहर गोली मारकर रचना की हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार हत्यारे पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे और बेहद नजदीक से उन्होंने रचना पर फायरिंग की जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्यारे Zangi ऐप के जरिए भारत के संपर्क में थे, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं, निखिल हत्या के वक्त बाइक पर पीछे बैठा हुआ था।

पुलिस ने 5-6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, इनमें दो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शूटर्स को पनाह दी थी। उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और कम से कम चार को गिरफ्तार किया जा सकता है। सोमवार को बिहार और हरियाणा के पानीपत में छापेमारी की गई। पुलिस अधिकारियों ने अभी इस मामले में टिप्पणी से इनकार किया है। हालांकि, यह जरूर कहा कि केस सॉल्व होने के बेहद करीब है।

कई राज्यों में छापेमारी करीब 200 पुलिसकर्मियों ने 12 दिन की मेहनत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर भीष्म सिंह के नेतृत्व में 17 टीमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और बिहार में छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले पानीपत में एक ठिकाने पर छापेमारी की और एक प्रॉपर्टी डीलर को उसके भाई के साथ हिरासत में लिया।

चोरी की थी वह बाइक हत्या के बाद दोनों शूटर्स रोहिणी में अलग-अलग जगहों पर जाने से पहले एक मोटसाइकिल से भागे थे। पुलिस ने जब इस बाइक को लावारिस हालत में बरामद किया तो पता चला कि यह चोरी का है। सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपियों की तस्वीरों को पुलिस ने एआई टूल से और अधिक साफ किया।