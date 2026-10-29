…तब तक नहीं तोड़ा जाएगा; PMO के नजदीक वाले मस्जिद पर केंद्र सरकार, पर नमाज नहीं होगी
सैयद अहमद सऊद नामक व्यक्ति की याचिका में मस्जिद के प्रवेश स्थल को बहाल करने की मांग भी की थी। अदालत के नोटिस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल इसे नहीं तोड़ा जा रहा है।
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूदा रेस कोर्स मस्जिद को बचाने के लिए कोर्ट गए याचिकाकर्ता को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां नमाज की इजाजत नहीं दी है। हालांकि, केद्र सरकार ने कहा है कि इस मंदिर को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वक्फ बोर्ड प्रतिनिधित्व का फैसला नहीं हो जाता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर में स्थित रेस कोर्स मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सीजीएससी आशीष दीक्षित ने जस्टिस अनीश दयाल की बेंच के सामने कहा दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से प्रतिनिधित्व दिए पर जितनी जल्दी हो फैसला होगा, चार सप्ताह के भीतर। तब तक कोई ऐक्शन नहीं लिया जाएगा।' इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान दीक्षित ने अदालत के सामने यह भी कहा कि सैयद अहमद सऊद के पास इस मामले में अदालत का रुख करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि इस तरह की याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी गई तो ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है।
मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा था कि उक्त परिसर में एक मस्जिद और एक मंदिर है और फिलहाल इन्हें ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि उसने इस मामले में भूमि एवं विकास कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के समाने एक प्रतिवेदन दिया है। दीक्षित ने कहा कि वक्फ बोर्ड और याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए प्रतिवेदनों पर अधिकारी फैसला करेंगे।
याचिकाकर्ता ने और क्या दलीलें दी थीं
याचिकाकर्ता के वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने अदालत से अनुरोध किया कि तब तक मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दी जाए। अदालत ने जब पूछा कि इलाके में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ होने के बावजूद याचिकाकर्ता मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग कैसे कर रहा है, तो सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद सेकेंड-ग्रेड की संरक्षित इमारत है और इसलिए उसमें किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए विरासत एवं संरक्षण समिति की मंजूरी जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि मस्जिद 1977 से अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि लोगों को वहां आने-जाने की अनुमति मिलती रहे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप