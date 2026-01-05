दिल्ली में अब रेबीज एक महामारी, निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों पर भी नजर

संक्षेप: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हम दिल्ली में रेबीज को एक 'अधिसूचित महामारी' घोषित कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहते हैं।

दिल्ली में कुत्तों के काटने से रेबीज का शिकार हो रहे लोगों के लिए रेखा गुप्ता सरकार नए कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने रेबीज को महामारी घोषित करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आज इस बात की जानकारी दी है। रेबीज को महामारी घोषित करने के पीछे लोगों के बीच जागरुकता फैलाना है। पंकज सिंह ने इसके साथ आम आदमी पार्टी पर सदन में हंगामा करने और ई-बसों पर सवाल उठाने पर निशाने पर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हम दिल्ली में रेबीज को एक 'अधिसूचित महामारी' (epidemic) घोषित कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हम उन लोगों का डेटा भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाते हैं, ताकि हम उनके इलाज पर सही ध्यान दे सकें। हम रेबीज के मामलों में कमी लाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।