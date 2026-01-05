दिल्ली में अब रेबीज एक महामारी, निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों पर भी नजर

Hindustan Hindi News
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हम दिल्ली में रेबीज को एक 'अधिसूचित महामारी' घोषित कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहते हैं। 

Jan 05, 2026 03:08 pm IST
दिल्ली में कुत्तों के काटने से रेबीज का शिकार हो रहे लोगों के लिए रेखा गुप्ता सरकार नए कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने रेबीज को महामारी घोषित करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आज इस बात की जानकारी दी है। रेबीज को महामारी घोषित करने के पीछे लोगों के बीच जागरुकता फैलाना है। पंकज सिंह ने इसके साथ आम आदमी पार्टी पर सदन में हंगामा करने और ई-बसों पर सवाल उठाने पर निशाने पर लिया।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हम दिल्ली में रेबीज को एक 'अधिसूचित महामारी' (epidemic) घोषित कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हम उन लोगों का डेटा भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाते हैं, ताकि हम उनके इलाज पर सही ध्यान दे सकें। हम रेबीज के मामलों में कमी लाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले लाभ पर पंकज सिंह ने कहा कि जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें EWS का लाभ देने के लिए हमने कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर उन्होंने कहा, "विपक्ष लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, जिससे पता चलता है कि वे दिल्ली और लोकतंत्र के प्रति कितने गंभीर हैं। वे दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खुद कुछ नहीं किया। हम प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों पर काम कर रहे हैं। सड़कों पर ई-बसें (E-buses) चल रही हैं, उन्हें (AAP नेताओं को) इसे लागू करने से किसने रोका था?

