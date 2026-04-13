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लड़की ने तेज रफ्तार में भगाई R15, डिवाइडर से टकराकर मौत; रील बना रहा दोस्त घायल

Apr 13, 2026 05:54 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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इस हादसे में बाइक चला रही 19 साल की लड़की की मौत हो गई है। जबकि उसके साथ बाइक पर बैठा युवक घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक, लड़की तेज रफ्तार में R15 नामक महंगी स्पोर्ट बाइक चला रही थी।

लड़की ने तेज रफ्तार में भगाई R15, डिवाइडर से टकराकर मौत; रील बना रहा दोस्त घायल

गाजियाबाद के वेव सिटी थानाक्षेत्र में रविवार तड़के तेज रफ्तार बाइक डासना स्थित आईएमएस कॉलेज के सामने बने अंडरपास की दीवार में टकरा गई। इस हादसे में बाइक चला रही 19 साल की लड़की की मौत हो गई है। जबकि उसके साथ बाइक पर बैठा युवक घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक, लड़की तेज रफ्तार में R15 नामक महंगी स्पोर्ट बाइक चला रही थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

देर रात घर नहीं लौटे, तो शुरू हुई खोजबीन

पुलिस के मुताबिक, टीलामोड़ थानाक्षेत्र के पसौंडा स्थित इकबाल कॉलोनी में रहने वाली 19 वर्षीय इकरा और 20 वर्षीय हासिम शनिवार को घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों के घर न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने तलाश शुरू की। दोनों के परिजन रातभर उन्हें ढूंढते रहे। मुरथल, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी उनकी तलाश की गई। परिजन लगातार दोनों के मोबाइल पर कॉल करते रहे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

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अंडरपास की दीवार से जा टकराई थी बाइक

इस बीच रविवार तड़के करीब चार बजे सूचनी मिली कि अंडरपास की दीवार में बाइक टकरा गई है। पुलिस द्वारा दोनों को तत्काल मणिपाल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने इकरा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल हासिम को उसके परिजन सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया।

इकरा के पिता दवा फैक्ट्री में करते हैं काम

पोस्टमार्टम के बाद रविवार का इकरा का शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को मुजफ्फरनगर के गांव नरा लेकर गए। इकरा के पिता राहिल एक दवा फैक्टरी में काम करते हैं और मूलरूप से मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि हादसे के समय बाइक की गति कितनी थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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