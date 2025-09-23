गाजियाबाद में 37000 ई-रिक्शा और ऑटो पर लगेंगे QR कोड और कलर स्टिकर, ये होंगे 6 फायदे

गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा को लेकर 37 हजार ई-रिक्शा और ऑटो पर क्यूआर कोड और कलर स्टिकर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 200 ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया गया।

गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा को लेकर 37 हजार ई-रिक्शा और ऑटो पर क्यूआर कोड और कलर स्टिकर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 200 ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया गया। एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मिशन शक्ति-5 के तहत ई-रिक्शा और ऑटो पर क्यूआर कोड और कलर स्टिकर जारी करने की मुहिम शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है।

आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि गाजियाबाद में वर्तमान में लगभग 26,570 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अधिकांश ई-रिक्शा के पास कोई विशेष परमिट नहीं है। इसके चलते संभागीय परिवहन द्वारा इनका रूट निर्धारण नहीं किया जाता।

पुलिस ऐक्ट, मोटर वाहन अधिनियम और मोटर वाहन नियमावली तहत पुलिस को सड़क की व्यवस्था बनाए रखने और वाहन संचालन नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त ग्रामीण/यातायात के आदेशानुसार शहर के ई-रिक्शा संचालन को पांच जोन में विभाजित कर कलर स्टिकर और यूनिक क्यूआर कोड प्रणाली लागू की गई है।

अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे : एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक ने बताया कि साढ़े 26 हजार ई-रिक्शा के अलावा करीब 11 हजार ऑटो गाजियाबाद कमिश्नरेट में हैं। इनमें करीब तीन लाख महिलाएं और छात्राएं रोजाना ऑटो और ई-रिक्शा में सफर करती हैं। महिला सुरक्षा और यातायात नियंत्रण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाकर अन्य जोन के ई-रिक्शा पर भी कलर स्टिकर और क्यूआर कोड लगाने की प्रक्रिया जारी रखेगी। ई-रिक्शा के बाद ऑटो को भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की व्यवस्था होने से अपराध होने पर जांच में काफी सुविधा मिलेगी।

पांच जोन और उनके रंग ● सिटी जोन : ट्रांस हिंडन जोन के विजयनगर, कोतवाली, सिहानी गेट, कविनगर, नंदग्राम, मधुबन बापूधाम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, वेव सिटी और मसूरी थानाक्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा और ऑटो के लिए लाल रंग का स्टिकर और क्यूआर कोड।

● ट्रांस हिंडन जोन : ट्रांस हिंडन जोन के इंदिरापुरम, खोड़ा, कौशांबी और लिंक रोड थानाक्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा और ऑटो के लिए हरे रंग का स्टिकर और क्यूआर कोड।

● साहिबाबाद जोन : साहिबाबाद, शालीमार गार्डन और टीला मोड़ थानाक्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा और ऑटो के लिए नीले रंग का स्टिकर और क्यूआर कोड।

● लोनी जोन : लोनी, लोनी बॉर्डर, अंकुर विहार और ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा और ऑटो के लिए पीले रंग का स्टिकर और क्यूआर कोड।

● मोदीनगर जोन : मोदीनगर, मुरादनगर, भोजपुर और निवाड़ी थानाक्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा और ऑटो के लिए नारंगी रंग का स्टिकर और क्यूआर कोड।

प्रथम चरण की शुरुआत हुई एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक ने बताया कि पहले चरण का शुभारंभ सोमवार को नगर जोन में संचालित 200 ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाकर किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण और यातायात सुरेंद्र नाथ तिवारी, एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद, सभी एसीपी ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर उपस्थित रहे। ई-रिक्शा को यूनिक नंबर, कलर स्टिकर और क्यूआर कोड देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

क्या लाभ होगा ● क्यूआर कोड स्कैन कर वाहन मालिक और चालक की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

● यात्रियों के फीडबैक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेटिंग प्रणाली लागू होगी।

● यूनिक कोडिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि ई-रिक्शा केवल अपने जोन में ही संचालित हों।

● ऑटो और ई-रिक्शा से होने वाले महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगेगा।

● यूनिक नंबर की शिकायत होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी।