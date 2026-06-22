काजी ने नाबालिग से रेप कर वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपए मांगे
फरीदाबाद में एक काजी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि काजी ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजारे रुपए मांगे।
फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच और महिला थाना सेंट्रल की टीम ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में मस्जिद के काजी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से 50 हजार रुपये की मांग की थी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर के सरियां गांव निवासी कमर राजा, मंसूरपुर चमरुआ गांव निवासी मोहम्मद शहनवाज और बथना डीह गांव निवासी सादमान के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी कमर राजा अपने गांव की मस्जिद में काजी के रूप में कार्य करता था। वर्ष 2022 में उसकी पहचान पीड़िता से हुई थी।
लगातार ब्लैकमेल करता रहा
आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ रेप कर उसकी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बाद में इसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। महिला थाना एसएचओ उषा ने बताया कि महिला थाना और अपराध शाखा की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस टीम ने बिहार में दबिश दी
पुलिस जांच के दौरान आरोपियों के बिहार में होने का पता चलने पर विशेष टीम का गठन किया गया। महिला थाना की इंस्पेक्टर उषा के नेतृत्व में महिला थाना सेंट्रल और अपराध शाखा सेक्टर-16 की संयुक्त टीम ने बिहार में दबिश देकर पहले मुख्य आरोपी कमर राजा को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही और पूछताछ के आधार पर मोहम्मद शहनवाज और सादमान को भी काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
युवती की खुदकुशी मामले में आरोपी धरा
उधर, नूंह के बिछौर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या करने वाली युवती के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उससे मामले में शामिल अन्य आरोपियों और घटना से जुड़े अहम तथ्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
गैंगरेप के बाद धमकाते रहे आरोपी
जानकारी के अनुसार, युवती को कुछ युवकों द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे धमकाते रहे, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था।
50 हजार रुपए की मांग की
मामले में नया मोड़ तब आया जब वर्ष 2026 में आरोपी मोहम्मद शहनवाज और सादमान के हाथ वह मोबाइल फोन लग गया, जिसमें पीड़िता की अश्लील वीडियो और मोबाइल नंबर था। दोनों ने पीड़िता को वीडियो भेजकर बदनाम करने की धमकी दी और 50 हजार रुपए की मांग कर ब्लैकमेल किया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर छह जून को पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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