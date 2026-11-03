वह सरकारी जमीन पर बनी, हटाना बेहद जरूरी; दिल्ली की ‘कदीमी मस्जिद’ को लेकर हाई कोर्ट में बोली सरकार
CPWD के अनुसार डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित प्लॉट संख्या 120 पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 'कर्तव्य भवन-4' और 'कर्तव्य भवन-5' के निर्माण का ठेका दिया जा चुका है और दोनों नए भवन मौजूदा शास्त्री भवन तथा कृषि भवन की जगह बनाए जाएंगे।
केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली के कृषि भवन परिसर के भीतर स्थित 'कदीमी मस्जिद' सरकारी जमीन पर बनी हुई है, और 'सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत 'कॉमन सेंट्रल सचिवालय' (CCS) की इमारत नंबर 4 और 5 के पुनर्विकास और पुनर्निमाण के लिए इस मस्जिद को उसके वर्तमान स्थान से हटाना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने यह बात हाई कोर्ट से मिले नोटिस के बाद उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कही।
केंद्र सरकार ने 'भूमि और विकास कार्यालय' (L&DO) के जरिए अदालत में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हुए यह बात कही। जिसमें केंद्र ने कहा कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसकी देखभाल करने वाली समिति को 1940 में हुए एक समझौते के तहत यहां केवल 'अनुमति-आधारित' रहने के लिए कब्जा दिया गया था।
‘अधिकारियों के पास कब्जा वापस लेने का अधिकार भी’
सरकार ने बताया कि इस समझौते से समिति को जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता। साथ ही कहा कि एग्रीमेंट में एक प्रोविजन यह भी है कि, अगर सरकारी अधिकारियों को इसकी शर्तों को तोड़ने या मानने में किसी भी तरह की चूक मिलती है तो अधिकारियों को प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस लेने का अधिकार दिया गया है।
सरकार ने दिया समिति द्वारा याचिका का जवाब
केंद्र सरकार ने यह स्टेटस रिपोर्ट, कृषि भवन स्थित 'कदीमी मस्जिद' की देखरेख करने वाली समिति द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दाखिल की गई है। L&DO ने बताया कि यह मस्जिद नई दिल्ली के डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर प्लॉट नंबर 120 पर स्थित है और यह जमीन भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। स्टेटस रिपोर्ट में 'सेंट्रल विस्टा' पुनर्विकास मास्टर प्लान को 'अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व की सार्वजनिक परियोजना' बताया गया है। इसमें कहा गया कि मस्जिद अभी परियोजना स्थल पर मौजूद है और काम को पूरा करने के लिए इसे हटाना जरूरी है।
CPWD ने 16 सितंबर को जारी किया था पत्र
केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत शास्त्री भवन और कृषि भवन को तोड़कर नए केंद्रीय सचिवालय भवन बनाए जाने हैं। इस बारे में CPWD ने 16 सितंबर को जारी अपने पत्र में कहा था कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित प्लॉट संख्या 120 पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 'कर्तव्य भवन-4' और 'कर्तव्य भवन-5' के निर्माण का ठेका दिया जा चुका है और दोनों नए भवन मौजूदा शास्त्री भवन तथा कृषि भवन की जगह बनाए जाएंगे।
समिति की याचिका पर HC ने दिया था नोटिस
इससे पहले कदीमी मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को केंद्र, NDMC (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इलाके में चल रहे पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) कार्य के बीच भी नमाज पढ़ने की सुविधा जारी रहनी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने माना जमीन सरकारी है…लेकिन
याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि मस्जिद के नीचे की जमीन सरकारी संपत्ति है, लेकिन उन्होंने चल रहे पुनर्विकास कार्य को लेकर चिंता जताई, जिसमें मौजूदा परिसर को तोड़ा जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है और वे कॉमन सचिवालय भवनों के निर्माण को रोकने या उसमें देरी की मांग नहीं कर रहे हैं।
बदले में उचित और पास में जगह उपलब्ध कराने की मांग
याचिका के अनुसार, उनकी मुख्य चिंता कदीमी मस्जिद को लेकर है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि मस्जिद को हटाया जाता है, तो उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो यहां नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने मांग की है कि मस्जिद को उसकी मौजूदा जगह पर ही रहने दिया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो इसके बदले में कोई उचित और पास की जगह उपलब्ध कराई जाए, जहां नमाज पढ़ी जा सके।
खुर्शीद ने बताया कि यह मस्जिद कई दशकों से सरकारी कर्मचारियों और आसपास के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के लिए नमाज पढ़ने की जगह रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ढांचा एक सदी से भी अधिक पुराना है और मौजूदा सरकारी परिसर के बनने से भी पहले से यहाँ मौजूद है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, 1945 में भी इसका अस्तित्व दर्ज था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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