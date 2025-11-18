Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPWD will build 500 km new roads in Delhi by March: Minister Parvesh Verma announced
PWD दिल्ली में मार्च तक 500 KM नई सड़कों का करेगी निर्माण, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान

संक्षेप: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि अगले साल मार्च तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से राजधानी में 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

Tue, 18 Nov 2025 06:39 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि अगले साल मार्च तक पीडब्ल्यूडी की ओर से राजधानी में 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही टूटी हुई सड़कों, फुटपाथ, अंडरपास, फ्लाईओवर और पार्कों की मरम्मत का काम भी पीडब्ल्यूडी द्वारा तेजी से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। दिल्ली में स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री अमर कॉलोनी पहुंचे थे।

केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिए हैं 800 करोड़ रुपये

प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले नौ माह से लगातार बुनियादी सुविधाओं को लेकर अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में सड़कों की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपये दिए हैं। इस राशि का इस्तेमाल सड़कों की मरम्मत के साथ ही नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं।

मंत्री आशीष सूद बोले, अतिक्रमण हटा रहे : उधर, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को पंजाबी बाग के शिवाजी एंक्लेव, आर ब्लॉक झुग्गियां, राजीव गांधी कैंप आदि क्षेत्रों में स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और दिल्ली के सभी मंत्री स्वयं जमीनी स्तर पर जाकर समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने संकल्प लिया है कि दिल्ली को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।

