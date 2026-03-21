उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नए अंडरपास-FOB आसान करेंगे लोगों की राह; लोनी तक मिलेगी राहत
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोनी चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी यहां अंडरपास बनाएगा। इसके साथ ही नंद नगरी डिपो के पास पैदल सड़क पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज (एफओबी) भी बनाया जाएगा।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोनी चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) यहां अंडरपास बनाएगा। इसके साथ ही नंद नगरी डिपो के पास पैदल सड़क पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज (एफओबी) भी बनाया जाएगा। दोनों कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
लोनी चौक पर हर दिशा में वाहन दौड़ते हैं, ऐसे में यहां रोज ट्रैफिक जाम लगता है। एक तरफ शाहदरा से दुर्गापुरी चौक होते हुए लोनी के बीच आने-जाने वाले वाहन चालकों को जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर, दूसरी तरफ नंद नगरी से गोकलपुरी की ओर जाने वालों को समस्या होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए मंगल पांडेय मार्ग के लोनी चौक पर दुर्गापुरी से लोनी के बीच आवागमन वाली सड़क पर चार-लेन का अंडरपास बनाया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 555 मीटर होगी। इसमें से 230 मीटर हिस्सा लोनी बॉर्डर की तरफ और 265 मीटर हिस्सा दुर्गापुरी चौक की ओर बनेगा।
दो साल में होंगे तैयार
अंडरपास के साथ फुटपाथ, सर्विस रोड, ड्रेनेज व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनेगा। इसके बनने से शाहदरा से दुर्गापुरी चौक होते हुए लोनी की ओर जाने वालों को सुविधा होगी। अधिकारी ने बताया कि स्वीकृति प्राप्त होते ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे अगले दो साल के भीतर बना दिया जाएगा।
फुटओवर ब्रिज में होगी लिफ्ट की सुविधा
नंद नगरी डिपो के पास पहले चौराहा हुआ करता था, जो फ्लाईओवर बनने के बाद बंद हो गया। ऐसे में लोगों को सड़क पार करने में परेशानी होती है। लंबे समय से लोग फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी ने इसे बनाने के लिए भी कदम आगे बढ़ा दिया है। इस स्थान पर 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसमें लिफ्ट की सुविधा भी होगी।
सीलमपुर पुल का जीर्णोद्धार किया जाएगा
वहीं, सीलमपुर फ्लाईओवर के पुराने ढांचे को मजबूत करने के लिए भी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके संपूर्ण जीर्णोद्धार का फैसला किया है। इससे फ्लाईओवर पर वाहनों को लगने वाले झटकों की समस्या भी दूर की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने पहले केवल एक्सपेंशन जॉइंट बदलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मरम्मत योजना में कई अतिरिक्त कार्य शामिल किए गए हैं।