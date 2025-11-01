Hindustan Hindi News
इंद्रलोक से कश्मीरी गेट के बीच सुरंग बनेगा, नार्थ दिल्ली को जाम से मुक्ति मिलेगी; हरियाणा जाना भी आसान

संक्षेप: पीडब्ल्यूडी एक परियोजना पर काम कर रहा है। इसके पूरा होने पर न सिर्फ उत्तरी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी बल्कि हरियाणा जाने में भी कम समय लगेगा। यह दिल्ली-हरियाणा सीमा से सेंट्रल दिल्ली तक सिग्नल फ्री गलियारा प्रदान करेगा जो आईएसबीटी, आउटर रिंग रोड और वजीराबाद कॉरिडोर को जोड़ेगा।

Sat, 1 Nov 2025 09:26 PM
दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हरियाणा से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मुनक नहर एलिवेटेड रोड परियोजना को कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। इस विस्तार में इंद्रलोक और कश्मीरी गेट आईएसबीटी के बीच 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शामिल होगा।

लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक बयान में कहा कि विभाग ने इस परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहल दिल्ली सरकार की सड़क अवसंरचना का विस्तार करने और उत्तरी दिल्ली में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या को दूर करने की योजना का हिस्सा है।

वर्तमान में इंद्रलोक तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से कश्मीरी गेट तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली-हरियाणा सीमा से सेंट्रल दिल्ली तक सिग्नल फ्री गलियारा होगा जो आईएसबीटी, आउटर रिंग रोड और वजीराबाद कॉरिडोर को जोड़ेगा।

इस विस्तार से सोनीपत, रोहतक और शहरी विस्तार मार्ग (यूईआर) से आने वालों के लिए यात्रा का समय कम होगा। साथ ही मुकरबा चौक, आजादपुर और रोशनआरा रोड पर आने वाली अड़चनें कम होंगी।

वर्मा ने कहा कि दिल्ली को भविष्योन्मुखी और नए समाधानों की जरूरत है जो दिल्ली और उसके लोगों की बढ़ती बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा से आने-जाने वालों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगा। इसके चालू होने पर सेंट्रल दिल्ली के लिए एक सीधा, तेज गति वाला मार्ग मिलेगा और यात्रा के समय और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगा।

लोक निर्माण विभाग के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, यह कॉरिडोर दिल्ली-हरियाणा सीमा और कश्मीरी गेट के बीच यात्रा के समय को 40 प्रतिशत तक कम कर सकता है।







