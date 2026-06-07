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पश्चिमी दिल्ली की इन 9 सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाएगा PWD, क्या होंगे फायदे

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिमी दिल्ली में जल्द ही 9 सड़कों की सूरत संवरने वाली है। पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाने की योजना बनाई है, जिससे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी।

पश्चिमी दिल्ली की इन 9 सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाएगा PWD, क्या होंगे फायदे

राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पश्चिमी दिल्ली की 9 प्रमुख सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाने की योजना बनाई है। इसके बनने से सड़कों पर दोनों दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों को अपनी लेन में ही चलने का रास्ता मिलेगा। इससे ट्रैफिक व्यवस्थित होगा, साथ ही बीच में से बेतरतीब तरीके से वाहनों की क्रॉसिंग रुकने से दुर्घटनाओं की आशंका पर विराम लगेगा।

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इन सड़कों पर बनेंगे सेंट्रल वर्ज

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि मेजर राजीव लाल मार्ग, मंगल पांडेय मार्ग, कैप्टन अनुज नैय्यर मार्ग, गोस्वामी तुलसीदास मार्ग, शहीद मंगल पांडे मार्ग, बी1-बी2 कनेक्टिंग रोड के साथ-साथ सुभाष नगर की तीन सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा। ये सभी पश्चिमी दिल्ली के व्यस्त इलाकों से गुजरने वाले मार्ग हैं, जहां ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है।

प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 8.15 करोड़ रुपये

सेंट्रल वर्ज सड़क को दो हिस्सों में विभाजित करता है। इसमें आने और जाने वालों के लिए अलग-अलग लेन निर्धारित होती है। कुछ ही जगह पर क्रॉसिंग दी जाती है, ताकि वहीं से वाहन मुड़ें। सेंट्रल वर्ज न होने पर कहीं से भी अचानक वाहन के मुड़ने के कारण दुर्घटना कर खतरा होता है। इस परियोजना पर करीब 8.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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हादसे रोकने में मदद मिलेगी

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्व निर्मित कंक्रीट बैरियर से किया जाएगा। जिससे कम समय में सेंट्रल वर्ज बनाए जा सकें। इससे ट्रैफिक व्यवस्थित होगा, साथ ही बीच में से बेतरतीब तरीके से वाहनों की क्रॉसिंग रुकने से दुर्घटनाओं की आशंका पर विराम लगेगा।

पीडब्ल्यूडी ने तेज किया सड़कों की सूरत संवारने का काम

दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद से पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की सूरत संवारने की कवायद तेज कर दी है। इसके साथ कई नई सड़क परियोजनाओं, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर बनाने पर भी विचार चल रहा है। इनके बनने से जहां लोगों को ईंधन और समय बचेगा, वहीं रोज-रोज के ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही सड़कों पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाकर सड़कों को चौड़ा करने का काम भी तेजी से जारी है। उम्मीद है आने वाले समय में यह काम और तेज होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली में सड़कों पर बेतरतीब दौड़ते वाहनों के चलते हर साल अनेक सड़क हादसे होते हैं, जिनमें अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। वहीं कुछ हादसों की वजह सड़कों की खराब हालत और उन पर बने सड़कों पर बने गड्ढे भी होते हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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