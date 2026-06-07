पश्चिमी दिल्ली की इन 9 सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाएगा PWD, क्या होंगे फायदे

पश्चिमी दिल्ली में जल्द ही 9 सड़कों की सूरत संवरने वाली है। पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाने की योजना बनाई है, जिससे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी।

राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पश्चिमी दिल्ली की 9 प्रमुख सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाने की योजना बनाई है। इसके बनने से सड़कों पर दोनों दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों को अपनी लेन में ही चलने का रास्ता मिलेगा। इससे ट्रैफिक व्यवस्थित होगा, साथ ही बीच में से बेतरतीब तरीके से वाहनों की क्रॉसिंग रुकने से दुर्घटनाओं की आशंका पर विराम लगेगा।

इन सड़कों पर बनेंगे सेंट्रल वर्ज पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि मेजर राजीव लाल मार्ग, मंगल पांडेय मार्ग, कैप्टन अनुज नैय्यर मार्ग, गोस्वामी तुलसीदास मार्ग, शहीद मंगल पांडे मार्ग, बी1-बी2 कनेक्टिंग रोड के साथ-साथ सुभाष नगर की तीन सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा। ये सभी पश्चिमी दिल्ली के व्यस्त इलाकों से गुजरने वाले मार्ग हैं, जहां ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है।

प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 8.15 करोड़ रुपये सेंट्रल वर्ज सड़क को दो हिस्सों में विभाजित करता है। इसमें आने और जाने वालों के लिए अलग-अलग लेन निर्धारित होती है। कुछ ही जगह पर क्रॉसिंग दी जाती है, ताकि वहीं से वाहन मुड़ें। सेंट्रल वर्ज न होने पर कहीं से भी अचानक वाहन के मुड़ने के कारण दुर्घटना कर खतरा होता है। इस परियोजना पर करीब 8.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

हादसे रोकने में मदद मिलेगी पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्व निर्मित कंक्रीट बैरियर से किया जाएगा। जिससे कम समय में सेंट्रल वर्ज बनाए जा सकें। इससे ट्रैफिक व्यवस्थित होगा, साथ ही बीच में से बेतरतीब तरीके से वाहनों की क्रॉसिंग रुकने से दुर्घटनाओं की आशंका पर विराम लगेगा।

पीडब्ल्यूडी ने तेज किया सड़कों की सूरत संवारने का काम दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद से पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की सूरत संवारने की कवायद तेज कर दी है। इसके साथ कई नई सड़क परियोजनाओं, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर बनाने पर भी विचार चल रहा है। इनके बनने से जहां लोगों को ईंधन और समय बचेगा, वहीं रोज-रोज के ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही सड़कों पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाकर सड़कों को चौड़ा करने का काम भी तेजी से जारी है। उम्मीद है आने वाले समय में यह काम और तेज होगा।