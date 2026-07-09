Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

AC का पाइप चोरी के शक में कर दी पिटाई, PWD कर्मचारी ने कर ली खुदकुशी

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

परिवार का आरोप है कि अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड ने शख्स पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। PWD कर्मचारी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और खुदकुशी कर ली। 

AC का पाइप चोरी के शक में कर दी पिटाई, PWD कर्मचारी ने कर ली खुदकुशी

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम करने वाले 42 साल के कर्मचारी दीपक ने बुधवार को अपने ही घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड के चोरी का झूठा आरोप लगाने और बेवजह पिटाई करने से दीपक गहरे मानसिक सदमे में था। इसी अपमान के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

परिजनों ने अस्पताल परिसर में आरोपी गार्ड के खिलाफ गुरुवार को जमकर नारेबाजी की। शिकायत और बढ़ते बवाल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी गार्ड करण को नौकरी से हटा दिया गया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने गुरुवार को अस्पताल प्रशासन से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगे के आरोपी को जेल में मिल रही खास सुविधा, विरोध में कोर्ट पहुंची पुलिस

एसी का पाइप चोरी के शक में पिटाई

मिली जानकारी के मुताबिक, दीपक त्रिलोकपुरी में अपनी एक बड़ी और एक छोटी बहन के साथ रहता था और अविवाहित था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक जुलाई को अस्पताल परिसर से एक एसी का पाइप चोरी हुआ था। चोर का शारीरिक ढांचा दीपक से काफी मिलता-जुलता दिखा था। इसी शक के आधार पर गार्ड करण ने दीपक पर चोरी का आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सच्चाई सामने आ गई। फुटेज में साफ दिखा कि चोरी करने वाला शख्स दीपक नहीं, बल्कि कोई और था।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम पुलिस का ऐक्शन; एनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर, 3 जवान जख्मी

अपमान नहीं सह सका दीपक, गार्ड बर्खास्त

परिवार का दावा है कि बेगुनाह साबित होने के बावजूद, चोरी का लांछन और सरेआम हुई मारपीट ने दीपक को अंदर तक तोड़ दिया था। इसी से आहत पीड़ित ने बुधवार को अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर फंदे से लटक कर जान दे दी। इसके बाद गुरुवार को दीपक के परिजनों और अस्पताल स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल परिसर में आरोपी गार्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिकायत और बढ़ते बवाल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी गार्ड करण को नौकरी से हटा दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल भी भारी बारिश का अलर्ट, गाजियाबाद में बंद रहेंगे स्कूल
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News delhi suicide
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।