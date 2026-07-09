AC का पाइप चोरी के शक में कर दी पिटाई, PWD कर्मचारी ने कर ली खुदकुशी
परिवार का आरोप है कि अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड ने शख्स पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। PWD कर्मचारी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और खुदकुशी कर ली।
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम करने वाले 42 साल के कर्मचारी दीपक ने बुधवार को अपने ही घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड के चोरी का झूठा आरोप लगाने और बेवजह पिटाई करने से दीपक गहरे मानसिक सदमे में था। इसी अपमान के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
परिजनों ने अस्पताल परिसर में आरोपी गार्ड के खिलाफ गुरुवार को जमकर नारेबाजी की। शिकायत और बढ़ते बवाल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी गार्ड करण को नौकरी से हटा दिया गया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने गुरुवार को अस्पताल प्रशासन से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।
एसी का पाइप चोरी के शक में पिटाई
मिली जानकारी के मुताबिक, दीपक त्रिलोकपुरी में अपनी एक बड़ी और एक छोटी बहन के साथ रहता था और अविवाहित था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक जुलाई को अस्पताल परिसर से एक एसी का पाइप चोरी हुआ था। चोर का शारीरिक ढांचा दीपक से काफी मिलता-जुलता दिखा था। इसी शक के आधार पर गार्ड करण ने दीपक पर चोरी का आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सच्चाई सामने आ गई। फुटेज में साफ दिखा कि चोरी करने वाला शख्स दीपक नहीं, बल्कि कोई और था।
अपमान नहीं सह सका दीपक, गार्ड बर्खास्त
परिवार का दावा है कि बेगुनाह साबित होने के बावजूद, चोरी का लांछन और सरेआम हुई मारपीट ने दीपक को अंदर तक तोड़ दिया था। इसी से आहत पीड़ित ने बुधवार को अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर फंदे से लटक कर जान दे दी। इसके बाद गुरुवार को दीपक के परिजनों और अस्पताल स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल परिसर में आरोपी गार्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिकायत और बढ़ते बवाल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी गार्ड करण को नौकरी से हटा दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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