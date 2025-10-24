Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPWD plans integrated transit corridor to decongest key South Delhi road in Delhi begun the process
दिल्ली की इस सड़क पर कम होगा ट्रैफिक, PWD बनाएगा ट्रांजिट कॉरिडोर, शुरू किया योजना पर काम

दिल्ली की इस सड़क पर कम होगा ट्रैफिक, PWD बनाएगा ट्रांजिट कॉरिडोर, शुरू किया योजना पर काम

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि अणुव्रत मार्ग चौराहे और DLF फार्म्स के बीच SSN मार्ग के तीन किलोमीटर के हिस्से पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, खासकर गुरुग्राम, दिल्ली एयरपोर्ट, वसंत कुंज और दक्षिणी दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाने वाले लोग इस हिस्से का उपयोग करते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 05:00 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के छतरपुर इलाके में SSN (संत श्री नागपाल महाराज) मार्ग पर बेहद बढ़ चुके यातायात के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग यहां ITC (इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर) या एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जिसके तहत यहां एक फ्लाईओवर और स्लिप रोड समेत एक अंडरपास या फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। खास बात यह है कि विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए फ्लाईओवर बनाने की व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिसके तहत देखा जाएगा कि यहां पर फ्लाईओवर बनाना संभव है भी या नहीं। इस फ्लाईओवर को बनाने का उद्देश्य दक्षिणी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करते हुए लोगों को राहत प्रदान करना है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अणुव्रत मार्ग चौराहे और DLF फार्म्स के बीच SSN मार्ग के तीन किलोमीटर के हिस्से पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, उन्होंने बताया कि खासकर गुरुग्राम, दिल्ली एयरपोर्ट, वसंत कुंज और दक्षिणी दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाने वाले लोग इस हिस्से का उपयोग करते हैं।

PWD के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, 'पीक और नॉन-पीक घंटों के दौरान धीमी गति से चलने वाले वाहनों और क्रॉस मूवमेंट के कारण यह हिस्सा (अणुव्रत मार्ग चौराहे और DLF फार्म्स के बीच) अत्यधिक भीड़भाड़ वाला रहता है। ऐसे में इस पर दबाव कम करने और वहां एक फ्लाईओवर निर्माण की विस्तृत व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए कंपनियों को आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की गई है।'

अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में, छतरपुर मंदिर चौराहे से लगभग 200 मीटर आगे, अणुव्रत मार्ग पर तीन ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए PWD एक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जिसमें वाहनों के साथ पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक फ्लाईओवर, स्लिप रोड और एक अंडरपास या फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल होगा।

फ्लाईओवर बनाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए PWD के अधिकारी ने कहा, 'सड़क पर अतिक्रमण और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण इलाके में सड़क की चौड़ाई 27 से 30 मीटर तक है। इसलिए कुछ चुनौतियां हैं, अध्ययन के बाद जिनका समाधान निकाला जाएगा।'

इससे पहले इस साल जून में स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर के अनुरोध पर लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इन क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।