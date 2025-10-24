दिल्ली की इस सड़क पर कम होगा ट्रैफिक, PWD बनाएगा ट्रांजिट कॉरिडोर, शुरू किया योजना पर काम

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि अणुव्रत मार्ग चौराहे और DLF फार्म्स के बीच SSN मार्ग के तीन किलोमीटर के हिस्से पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, खासकर गुरुग्राम, दिल्ली एयरपोर्ट, वसंत कुंज और दक्षिणी दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाने वाले लोग इस हिस्से का उपयोग करते हैं।

दिल्ली के छतरपुर इलाके में SSN (संत श्री नागपाल महाराज) मार्ग पर बेहद बढ़ चुके यातायात के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग यहां ITC (इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर) या एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जिसके तहत यहां एक फ्लाईओवर और स्लिप रोड समेत एक अंडरपास या फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। खास बात यह है कि विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए फ्लाईओवर बनाने की व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिसके तहत देखा जाएगा कि यहां पर फ्लाईओवर बनाना संभव है भी या नहीं। इस फ्लाईओवर को बनाने का उद्देश्य दक्षिणी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करते हुए लोगों को राहत प्रदान करना है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अणुव्रत मार्ग चौराहे और DLF फार्म्स के बीच SSN मार्ग के तीन किलोमीटर के हिस्से पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, उन्होंने बताया कि खासकर गुरुग्राम, दिल्ली एयरपोर्ट, वसंत कुंज और दक्षिणी दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाने वाले लोग इस हिस्से का उपयोग करते हैं।

PWD के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, 'पीक और नॉन-पीक घंटों के दौरान धीमी गति से चलने वाले वाहनों और क्रॉस मूवमेंट के कारण यह हिस्सा (अणुव्रत मार्ग चौराहे और DLF फार्म्स के बीच) अत्यधिक भीड़भाड़ वाला रहता है। ऐसे में इस पर दबाव कम करने और वहां एक फ्लाईओवर निर्माण की विस्तृत व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए कंपनियों को आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की गई है।'

अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में, छतरपुर मंदिर चौराहे से लगभग 200 मीटर आगे, अणुव्रत मार्ग पर तीन ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए PWD एक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जिसमें वाहनों के साथ पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक फ्लाईओवर, स्लिप रोड और एक अंडरपास या फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल होगा।

फ्लाईओवर बनाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए PWD के अधिकारी ने कहा, 'सड़क पर अतिक्रमण और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण इलाके में सड़क की चौड़ाई 27 से 30 मीटर तक है। इसलिए कुछ चुनौतियां हैं, अध्ययन के बाद जिनका समाधान निकाला जाएगा।'