कश्मीरी गेट ISBT पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, PWD दोहरे प्लान पर कर रहा काम

PWD plans flyover near Kashmere Gate ISBT to tackle traffic congestion

कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी दोहरे प्लान पर काम कर रहा है। टर्मिनल के निकास बिंदु के पास एक फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना बना रहा है। इस पर स्टडी के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 07:15 PM
कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी दोहरे प्लान पर काम कर रहा है। टर्मिनल के निकास बिंदु के पास एक फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना बना रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि इस पर स्टडी के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आईएसबीटी के सामने का सड़क लगातार बसों की आवाजाही, पैदल यात्रियों की बढ़ती संख्या और व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों के नजदीकी के कारण ट्रैफिक के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। इस जगह पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि कश्मीरी गेट पर ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम बसों के निकास बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रहे हैं। यह युधिष्ठिर सेतु फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा या फिर एक अंडरपास बनाया जाएगा जो मेटकाफ हाउस रेड लाइट के पास खत्म होगा। जल्द ही इसके लिए स्टडी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आईएसबीटी की ओर न जाने वाले ट्रैफिक को बांटने में मदद मिलेगी। अंतिम निर्णय स्टडी रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा।

इस सड़क पर ट्रैपिक की भीड़भाड़ कम करने के लिए पहले भी कई उपाय किए गए हैं, लेकिन कोई दीर्घकालिक समाधान लागू नहीं किया गया है। रिंग रोड पर आईएसबीटी के गेट नंबर 1 के पास टर्मिनल में आने-जाने वाली बसों के कारण ट्रैफिक की गति धीमी हो जाती है।

इससे पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट के आसपास के क्षेत्र को भारी पैदल यात्रियों की आवाजाही के कारण दुर्घटना संभावित क्षेत्र घोषित किया था और लोक निर्माण विभाग को जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। हालांकि, स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है।अधिकारी ने आगे कहा कि फ्लाईओवर या अंडरपास के लिए स्टडी करने के लिए जल्द ही एक सलाहकार की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

इस साल अप्रैल में दिल्ली सरकार ने मेटकाफ हाउस चौराहे के आसपास और आगे के इलाकों में भीड़भाड़ कम करने की योजना की घोषणा की थी। अधिकारियों के अनुसार, एक अन्य परियोजना के तहत लोक निर्माण विभाग सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर और डीआरडीओ कार्यालय के पास से शुरू होकर 680 मीटर लंबा छह लेन का फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मेटकाफ हाउस जंक्शन पर भीड़भाड़ कम करना है। इस जंक्शन पर आउटर रिंग रोड और हेडगेवार रोड भी मिलते हैं।

