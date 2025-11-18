दिल्ली के इस इलाके को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, PWD की फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की योजना

Hindustan Hindi News
PWD plans flyover and underpass to decongest Khera Kalan near Rohini in Delhi
Tue, 18 Nov 2025 09:57 PM
दिल्ली के एक इलाके को भारी ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए PWD (लोक निर्माण) विभाग ने नॉर्दर्न रेलवे के साथ मिलकर एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाने की योजना बनाई है। इन दोनों का निर्माण उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में रोहिणी इलाके के पास खेरा कलां में 109 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन के हिस्से पर स्थित इस जगह पर फिलहाल एक मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग है, जिस वजह से भीड़भाड़ वाले समय में इस रूट पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉरिडोर सुधार प्रोजेक्ट प्लान के हिस्से के तौर पर यहां पर चार लेन का लगभग 800 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज (फ्लाईओवर) बनाया जाएगा, साथ ही लगभग 5 मीटर चौड़ा एक रेलवे अंडरपास (RUB) भी बनाया जाएगा, जिसमें पैदल चलने वालों के आने-जाने के लिए 1.2 मीटर का फुटपाथ भी होगा। अंडरपास के अंदर का फुटपाथ एक रैंप के जरिए ऊपर की सड़क से जुड़ा होगा।

उधर एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने इस बारे में बताते हुए कहा, 'रेलवे ने बताया है कि उसने अपना काम पहले ही कर दिया है, यह काम बदले हुए MoU के हिसाब से डिपॉजिट बेसिस पर किया जा रहा है, जिसे जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।'

अधिकारी ने आगे कहा, 'लोकल ट्रैफिक की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, एक यू-टर्न भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 109 करोड़ रुपए है।' उन्होंने कहा, साल 2015 में दिल्ली सरकार ने भीड़भाड़ कम करने के लिए नॉर्थवेस्ट दिल्ली में 10 मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग हटाने की योजना बनाई थी, यह प्रोजेक्ट उन्हीं में से एक है।

अधिकारी ने आगे बताया, 'फिर, 2020 में, इस प्रोजेक्ट के लिए एक फीजीबिलिटी स्टडी की गई। एक साल बाद साल 2021 में दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई, हालांकि 2022 में ड्रॉइंग बदल दी गईं।'

आगे उन्होंने कहा कि फीजिबिलिटी स्टडी में इस हिस्से पर गाड़ियों की पार्किंग की जगहों और रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने और खुलने के समय को ध्यान में रखा गया था। अब, फ़्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए मौजूदा रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाएगा, और यह काम नॉर्दर्न रेलवे करेगा।

