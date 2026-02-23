पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम खत्म करने की योजना, स्काईवॉक बनाने सहित 3 सड़कों पर PWD की नजर
पूर्वी दिल्ली में होने वाली ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी योजना बना रहा है। इसके तहत लक्ष्मी नगर चौराहे पर एक स्काईवॉक बनाने के अलावा तीन महत्वपूर्ण सड़कों के नवीनीकरण का काम किया जाएगा।
पूर्वी दिल्ली के प्रमुख मार्गों गीता कॉलोनी रोड, पटपड़गंज रोड और मदर डेयरी रोड पर भीड़ कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी अध्ययन करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक लक्ष्मी नगर चौराहे पर एक स्काईवॉक बनाने की योजना बना रहा है।
पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा कि गीता कॉलोनी रोड पर भीड़ कम करने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए, मदर डेयरी और कश्यप मोहल्ला के बीच अध्ययन किया जाएगा। हाल ही में लक्ष्मी नगर चौराहे से शुरू होने वाले विकास मार्ग पर ट्रैफिक की भीड़ कम करने के प्रयास में सभी लाल बत्तियां बंद कर दी गईं और वाहनों की आवाजाही के लिए यू-टर्न बनाए गए।
लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने कहा कि स्काईवॉक से रेड लाइट पर पैदल यात्रियों की आवाजाही में आसानी होगी। हमें परियोजना के लिए वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। यह स्काईवॉक आईटीओ के पास तिलक मार्ग पर बने स्काईवॉक की तरह होगा जो कई स्थानों को आपस में जोड़ेगा। यह रेड लाइट मदर डेयरी रोड से जुड़ती है, जो आगे पटपड़गंज क्षेत्र और गाजियाबाद और नोएडा की ओर जाने वाले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ती है।
विधायक वर्मा ने कहा कि सरकार मदर डेयरी रोड, पटपड़गंज रोड और विकास मार्ग, इन तीन सड़कों का व्यापक जीर्णोद्धार और फुटपाथों का नवीनीकरण भी करेगी। इससे सड़क पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।
वर्तमान में मदर डेयरी रोड पर मयूर विहार की ओर एक ही फ्लाईओवर है, लेकिन मदर डेयरी प्लांट के पास लाल बत्ती के बाद ट्रैफिक रुक जाता है। साथ ही सड़क के दोनों ओर आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाहनों को सड़क पर पार्क करते हैं, जिससे व्यस्त समय में भारी जाम लग जाता है।
योजना में कहा गया है कि गलियारा सुधार कार्यों के प्रकार का निर्धारण करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा, जिसमें अंडरपास, फ्लाईओवर या दोनों शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य गीता कॉलोनी रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करना है। भवन और अतिक्रमणों के सर्वेक्षण के अलावा सलाहकार योजना के कार्यान्वयन में आने वाली आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण भी करेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।