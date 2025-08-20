pwd minister Parvesh verma reaction on delhi cm Rekha Gupta attack know full details दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर क्या बोले मंत्री प्रवेश वर्मा?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर क्या बोले मंत्री प्रवेश वर्मा?

Wed, 20 Aug 2025 11:21 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह हुए हमले के बाद बीजेपी के अलावा विपक्षी पार्टियों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अब इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमले को निंदनीय बताते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम पर हमला,क्या बोले मंत्री प्रवेश वर्मा?

PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला अत्यंत निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। जनसुनवाई का कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम है, जहां जनता अपने सवाल और संदेह बिना किसी डर या बाधा के मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाती है। ऐसी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। दोषियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

बाकी मंत्री क्या बोले?

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर खराब नीयत व नफरत के साथ किया गया हमला कायराना है, दिल्ली के लोग ऐसी सोच को माफ नहीं करेंगे। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लोगों के साथ उनका निडर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता विपक्ष को स्पष्ट रूप से परेशान करती है, जो ऐसी शर्मनाक हरकतों पर उतर आया है। मैं उनकी ताकत, सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। दिल्ली के हित के लिए निरंतर कार्यरत एक संवेदनशील और दृढ़निश्चयी महिला नेतृत्व पर इस प्रकार का कायरतापूर्ण आक्रमण लोकतांत्रिक आचरण की मूल भावना के विपरीत है।

उन्होंने आगे लिखा कि यह अमर्यादित कृत्य न केवल हमारे लोकतंत्र की साख को आहत करता है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने का घृणित प्रयास भी है। प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है और मुझे विश्वास है कि जांच इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। मैं और प्रदेश की समूची जनता इस कायरतापूर्ण कार्य की घोर निंदा करते हैं।